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Noua lege a salarizării schimbă plata gărzilor și a sporurilor din Sănătate. Ce bani pot primi medicii și personalul medical

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Noua lege a salarizării schimbă plata gărzilor și a sporurilor din Sănătate. Ce bani pot primi medicii și personalul medicalSpital. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Proiectul noii legi a salarizării, publicat de Ministerul Muncii, aduce modificări importante privind plata gărzilor, a muncii în ture și a sporurilor acordate personalului din sistemul sanitar, unitățile medico-sociale și serviciile de asistență socială. Documentul stabilește atât nivelul unor sporuri, cât și modul de remunerare a gărzilor și a activității desfășurate în weekend și în zilele de sărbătoare legală.

Spor de 15% pentru personalul care lucrează în trei ture

Potrivit proiectului, în unitățile sanitare, de asistență socială și medico-socială în care activitatea se desfășoară fără întrerupere, angajații care lucrează lunar în toate cele trei ture sau în două ture în sistemul 12 ore cu 24 de ore pot primi un spor de 15% din salariul de bază.

Acest spor se acordă în locul sporului pentru munca de noapte și se aplică pentru orele lucrate în aceste sisteme de organizare a activității.

Munca în weekend și de sărbători va fi plătită suplimentar

Proiectul prevede că activitatea desfășurată pentru asigurarea continuității serviciilor medicale în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale sau în alte zile nelucrătoare va fi remunerată cu un tarif orar cu 30% mai mare decât tariful orar corespunzător salariului de bază.

Această muncă nu va mai fi compensată și prin acordarea de timp liber.

Cum vor fi plătite gărzile medicilor

Spital

Sursa foto: Freepik

Documentul stabilește reguli diferite pentru gărzile de urgență și cele de monitorizare.

Medicii care efectuează gărzi de urgență în afara programului normal de lucru, în zilele lucrătoare, vor fi plătiți cu tariful orar aferent salariului de bază.

În cazul gărzilor de monitorizare, tariful orar va reprezenta 75% din valoarea unei gărzi de urgență.

Pentru gărzile de urgență efectuate în weekend și în zilele de sărbătoare legală, medicii vor primi un tarif orar cu 20% mai mare decât tariful aferent salariului de bază.

În schimb, gărzile de monitorizare efectuate în aceste zile vor fi remunerate cu tariful orar corespunzător salariului de bază.

Gardă la domiciliu, plătită cu 40% din tariful orar

Medicii desemnați să asigure asistența medicală de urgență prin chemare de la domiciliu vor primi, pentru perioada în care sunt de gardă, 40% din tariful orar aferent salariului de bază, calculat pentru numărul de ore în care asigură permanența.

Gărzile peste norma obligatorie vor necesita un contract separat

Proiectul stabilește că gărzile efectuate pentru completarea normei legale de muncă reprezintă gărzi obligatorii.

În schimb, pentru gărzile efectuate peste această durată, medicii vor încheia un contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea desfășurată în linia de gardă și vor beneficia doar de drepturile salariale aferente acestor ore.

Ce sporuri sunt prevăzute pentru personalul medical

În funcție de condițiile în care își desfășoară activitatea, personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar va putea beneficia de următoarele sporuri:

-până la 50% din salariul de bază pentru condiții deosebit de periculoase – nivelul I; -până la 30% pentru condiții deosebit de periculoase – nivelul II; -până la 15% pentru condiții periculoase; -5% pentru condiții grele de muncă.

În plus, personalul medical care lucrează în unități sanitare aflate în localități izolate, la altitudine, în zone cu acces dificil sau unde recrutarea personalului este dificilă poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază.

Salariile medicilor din asistența socială

Proiectul prevede că medicii angajați în unitățile și serviciile de asistență socială vor fi salarizați la nivelul medicilor din unitățile sanitare neclinice.

Sporuri și pentru personalul din centrele de asistență socială

Documentul stabilește și sporurile care pot fi acordate personalului din centrele de asistență socială, în funcție de activitatea desfășurată.

Astfel, pot fi acordate:

-spor de până la 40% pentru personalul care lucrează în centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, în alte centre rezidențiale pentru persoane cu afecțiuni neuropsihiatrice, precum și în unități în care sunt îngrijiți pacienți cu tuberculoză, HIV/SIDA sau persoane cu afecțiuni neurologice și neuromotorii; -spor de 5% pentru condiții grele de muncă; -spor de până la 15% pentru activitatea desfășurată în localități izolate, la altitudine, în zone greu accesibile sau unde ocuparea posturilor este dificilă.

În cazul asistenților maternali profesioniști, proiectul introduce două sporuri suplimentare:

-până la 10% din salariul de bază pentru al doilea copil aflat în plasament; -până la 5% pentru asigurarea continuității activității.

Noua lege a salarizării urmează să fie analizată în cadrul consultărilor cu partenerii sociali înainte de adoptarea formei finale.

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