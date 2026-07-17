Profesorii care predau în localități izolate, în învățământul special sau care îndeplinesc funcția de diriginte se numără printre categoriile care vor beneficia de sporuri salariale, potrivit proiectului actualizat al noii Legi a salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii.

Documentul păstrează mai multe sporuri acordate personalului didactic și introduce reguli clare privind modul de acordare a acestora.

Potrivit proiectului, personalul didactic calificat de predare și de conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate va beneficia de un spor de până la 15% din salariul de bază, în funcție de zona geografică.

Lista localităților și diferențierea pe zone vor fi stabilite prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Educației.

Proiectul prevede că acest spor nu va fi luat în calcul la plafonul general al sporurilor.

Noua lege prevede un spor de 10% pentru:

-profesorii diriginți; -învățători; -educatoare; -institutori; -profesorii pentru învățământul primar; -profesorii pentru învățământul preșcolar.

Profesorii care lucrează în învățământul special, precum și profesorii-logopezi, profesorii itineranți și profesorii de sprijin din centrele județene și din Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională vor putea primi un spor de până la 15% din salariul de bază.

Condițiile de acordare vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre de Guvern.

Cadrele didactice care coordonează practica pedagogică a viitorilor profesori, educatori și învățători vor beneficia de un spor cuprins între 5% și 15% din salariul de bază.

Nivelul sporului va depinde de timpul efectiv alocat și de numărul elevilor sau studenților aflați în practică.

Profesorii care predau simultan mai multor clase vor primi sporuri diferențiate:

5% pentru două clase; 7% pentru trei clase; 10% pentru patru clase; 15% pentru cinci clase.

În universități, consiliile de administrație vor putea acorda sporuri de până la 20%, finanțate exclusiv din venituri proprii, în funcție de activitatea desfășurată.

În plus, cadrele didactice care coordonează doctoranzi vor putea beneficia de un spor de 1% pentru fiecare student-doctorand, fără a depăși 10% din salariul de bază.

Proiectul stabilește că personalul didactic poate fi remunerat și prin plata cu ora sau prin cumul, în condițiile prevăzute de Legea învățământului preuniversitar.

Totodată, salarizarea profesorilor pentru învățământul preșcolar și primar va fi realizată la nivelul încadrării unui profesor cu studii superioare din învățământul preuniversitar.