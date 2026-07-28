Președintele AUR, George Simion, a anunțat marți o ofensivă politică majoră, mandatându-i pe liderii grupurilor parlamentare ale partidului, Mihai Enache și Petrișor Peiu, să negocieze cu restul formațiunilor politice declanșarea alegerilor anticipate. În paralel, Simion a lansat un avertisment dur la adresa președintelui Nicușor Dan, despre care afirmă că este „pe zi ce trece tot mai pasibil de suspendare și de demitere”.

Declarațiile liderului AUR confirmă o serie de informații publicate azi de jurnalistul EVZ Dan Andronic. Acesta anunțase o alianță Bolojan-Simion, spunând că Petrișor Peiu este omul de legătură cu premierul demis.

Acest scenariu a fost dezbătut pe larg azi în cadrul podcastului „Contrapunct”, unde Andronic, alături de Gelu Vișan și Mirel Curea, a analizat culisele actualei crize politice.

Potrivit discuțiilor din podcastul „Contrapunct”, pe scena politică prinde contur o alianță conjuncturală PNL-AUR care vizează două obiective majore: menținerea temporară a lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria și forțarea alegerilor anticipate, cuplate cu suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Jurnalistul Dan Andronic a subliniat că informațiile sale se bazează pe date concrete, cunoscând persoanele de legătură și detaliile întâlnirilor politice subterane. Gelu Vișan a confirmat această dinamică, explicând că atât George Simion, cât și Călin Georgescu, își doresc o întoarcere rapidă la urne.

„Simeon a confirmat azi public tot ce a spus Dan, că discută cu toate forțele politice pentru suspendarea președintelui și alegeri anticipate. (...) Din punctul de vedere al mișcării politice, este de înțeles. Călin Georgescu se uită că s-au anulat alegerile și că e dreptul său să candideze din nou”, a explicat Gelu Vișan.

Unul dintre cele mai explozive detalii prezentate în emisiune vizează o presupusă deplasare recentă a premierului interimar Ilie Bolojan în Germania. Conform lui Gelu Vișan, întâlnirile de la Berlin ar fi avut un scop triplu, premierul întorcându-se cu un mandat clar.

Menținerea la putere este esențială, din perspectiva Germaniei. Securizarea poziției sale în fruntea Guvernului, trebuie obținută indiferent de opoziția internă. În pasul doi, trebuie generat un context favorabil pentru a candida și a câștiga viitoarele alegeri prezidențiale.

Potrivit lui Gelu Vișan, prețul pe care trebuie să-l plătească Ilie Bolojan este cedarea sau vânzarea unor active importante din România către interese germane. Mișcare pe care Bolojan nu o poate face dintr-o poziție vulnerabilă.

Informațiile au fost confirmate în direct și de jurnalistul Mirel Curea.

Analiștii prezenți în podcast au avertizat că președintele Nicușor Dan se află într-o situație extrem de delicată. Ezitările șefului statului și prelungirea crizei politice timp de 90 de zile au erodat masiv capitalul său de imagine și susținerea publică.

Dacă impasul guvernamental nu este deblocat rapid, suspendarea președintelui ar putea deveni o realitate iminentă, iar un eventual referendum de demitere ar trece fără probleme.

Motivele vulnerabilității președintelui sunt legate în primul rând de criza economică. România înregistrează cea mai mare rată a inflației din Europa. Apoi, lipsa de soluții și eșecul de a numi un nou prim-ministru valid.

Problemele legate de incidentele cu drone de la graniță și tensiunile economice generate de contextul războiului din Ucraina, au accentuat nemulțumirea.

„Dacă până pe data de 10 august nu se întâmplă ceva cu actualul guvern și anume să fie dat jos Bolojan și numit un alt prim-ministru, eu cred că președintele României, Nicușor Dan, va fi suspendat. (...) Va trece fluierând. Nicușor Dan nu va prinde Crăciunul ca președinte al României”, a concluzionat Gelu Vișan.

Situația politică rămâne fluidă, iar următoarele săptămâni, în special orizontul datei de 10-15 august, se anunță decisive pentru viitorul președintelui Nicușor Dan și pentru actualul guvern-demis, condus de Ilie Bolojan.