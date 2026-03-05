Piedone, daune morale de zeci de mii de euro în urma procesului Colectiv. Decizia CAB

Fostul primar Cristian Popescu Piedone va încasa aproximativ 80.000 de euro daune morale în urma procesului legat de tragedia de la Colectiv. Curtea de Apel București (CAB) a dispus, de asemenea, plata unor daune materiale de peste 80.000 de lei, împreună cu dobânda legală aferentă sumelor.

Inițial condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, Piedone a fost ulterior achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind eliberat din închisoare printr-o cale extraordinară de atac.

Deși la început anunțase că nu va solicita despăgubiri statului, fostul edil a acționat în instanță și a obținut câștig de cauză.

Curtea de Apel București a stabilit că statul român, prin Ministerul Finanțelor, trebuie să plătească lui Piedone 65.000 de euro daune morale și 81.093,5 lei daune materiale, la cursul BNR din ziua plății.

Dobânda legală va fi calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii până la plata efectivă. Hotărârea, pronunțată pe 3 martie 2026, poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile, cererea urmând să fie depusă la Curtea de Apel București.

Cristian Popescu Piedone a fost considerat de opinia publică unul dintre principalii responsabili ai tragediei din 2015. La acel moment, era primar al Sectorului 4 din București, unde funcționa clubul Colectiv, și avea atribuții în autorizarea și controlul locațiilor publice.

Acuzat de abuz în serviciu pentru modul în care s-au acordat și supravegheat autorizațiile, el a fost condamnat în 2022 la patru ani de închisoare. După recursuri, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat în 2023, ștergându-i responsabilitatea penală formală. Fostul edil a executat un an și o lună de detenție și a primit ulterior despăgubiri de 160.000 de euro.

La scurt timp după eliberare, Piedone și-a reluat mandatul de primar al Sectorului 5, câștigat în 2020 cu susținerea Partidului Puterii Umaniste – Social Liberal (PPU-SL). În 2024, a candidat la Primăria Generală a Bucureștiului din partea Partidului Umanist Social Liberal, promovând un discurs populist, și s-a clasat pe locul trei, cu 15,14% din voturi. Totodată, fiul său, Vlad Popescu Piedone, a fost ales primar al Sectorului 5.