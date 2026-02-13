Justitie

Cristian Popescu Piedone a pierdut definitiv procesul cu ANI. Câți ani nu mai poate ocupa funcții publice

Cristian Popescu Piedone a pierdut definitiv procesul cu ANI. Câți ani nu mai poate ocupa funcții publice
Instanța a confirmat definitiv raportul ANI privind conflictul de interese în cazul lui Cristian Popescu Piedone, care a arătat că, din postura de primar al Sectorului 5, și-a numit ginerele într-o comisie publică.

Cristian Popescu Piedone a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI). În plus, nu va mai putea ocupa nicio funcție publică în următorii trei ani.

Cristian Popescu Piedone a pierdut procesul cu ANI

Judecătorii au menținut concluziile inspectorilor de integritate, care au stabilit existența unui conflict de interese în perioada în care Cristian Popescu Piedone era primar al Sectorului 5.

Potrivit ANI, fostul edil a semnat o dispoziție prin care ginerele său, Ion Robert Florin, a fost numit membru într-o comisie pentru vânzarea spațiilor comerciale, de unde a obținut venituri de peste 100.000 de lei.

Decizia instanței este definitivă și produce efecte de la data rămânerii hotărârii.

Piedone a respins, la momentul respectiv, acuzațiile ANI

La momentul publicării raportului de integritate, în februarie anul trecut, Piedone a respins acuzațiile și a anunțat că va contesta concluziile în instanță.

În exercitarea atribuțiilor de primar, (Cristian Popescu Piedone – n.r.) a emis și a semnat dispoziția de numire a ginerelui său (afin de gradul I) în calitate de membru al Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii care cad sub incidența Legii nr. 550/2002, calitate de pe urma căreia a obținut un folos material (venituri încasate în anii 2021 și 2022) în valoare totală de 109.520 RON”, se arăta în comunicatul ANI.

Fostul președinte al ANPC, trimis în judecată într-un dosar instrumentat de DNA

Separat de procesul cu ANI, Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a trimis în judecată pe Cristian Popescu Piedone într-un alt dosar. Procurorii îl acuză că ar fi divulgat informații în legătură cu un control al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la Hotel Internațional Sinaia.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi avertizat reprezentanții unității de cazare înaintea verificărilor. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Brașov, cu propunerea de menținere a măsurii preventive dispuse în cauză.

