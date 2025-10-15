Justitie Breaking news

DNA l-a trimis în judecată pe Cristian Popescu Piedone. Ce acuzații i se aduc

Cristian Popescu Piedone. Sursă foto: Facebook
Direcția Națională Anticorupție a dispus trimiterea în judecată a lui Cristian Popescu Piedone, acuzat de procurori că ar fi informat, în avans, conducerea Hotelului International din Sinaia — aflat în proprietatea familiei Rușanu — despre un control iminent al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE, la data faptei președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, se arată în comunicatul transmis de DNA.

Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției a anunțat trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Cristian Popescu Piedone. La momentul comiterii faptelor, acesta ocupa funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) și este acuzat că ar fi permis unor persoane neautorizate accesul la informații confidențiale, cu scopul de a obține pentru sine sau pentru alte persoane avantaje necuvenite de natură materială.

Ce acuzații i se aduc lui Piedone

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, pe 7 martie 2025, Cristian Popescu Piedone ar fi transmis unui reprezentant al unei firme care administrează un hotel din Sinaia informații confidențiale privind un control tematic ce urma să fie efectuat în aceeași zi de către funcționarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Acesta i-ar fi comunicat inclusiv obiectivele verificării, facilitând astfel obținerea unui avantaj necuvenit pentru operatorul economic – evitarea sancțiunilor pentru nereguli legate de protecția consumatorilor.

Concret, fostul președinte al ANPC i-ar fi oferit persoanei respective indicații despre modul în care trebuie pregătite spațiile hotelului pentru a fi prezentate echipei de control, astfel încât totul să pară în conformitate cu normele legale, precizează DNA.

Ca urmare a acestor informații, reprezentanții unității hoteliere ar fi luat măsuri imediate pentru a preveni depistarea eventualelor nereguli în timpul inspecției planificate.

Dosarul a fost trimis spre judecare

Ca urmare a verificărilor efectuate de inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, hotelul respectiv nu a primit nicio sancțiune.

Dosarul instrumentat de procurorii DNA a fost înaintat spre judecare Tribunalului Brașov, procurorii solicitând menținerea măsurii preventive deja dispuse în acest caz.

Proiecte speciale