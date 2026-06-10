Curtea de Apel Militară București a tranșat definitiv situația juridică a fostului comandant al Spitalului Clinic de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”. Instanța a respins plângerea formulată de generalul maior în rezervă medic Florentina Ioniță-Radu, menținând astfel măsura controlului judiciar pe cauțiune instituită de procurorii anticorupție.

Procesul s-a desfășurat în cursul zilei de miercuri, iar hotărârea magistraților militari nu mai poate fi atacată prin nicio cale extraordinară de atac.

Magistrații au analizat solicitarea fostului șef al instituției medicale militare și au considerat că argumentele aduse de apărare nu sunt suficiente pentru a modifica decizia inițială a procurorilor DNA. Prin urmare, controlul judiciar pe cauțiune rămâne valabil, fiind prelungit în conformitate cu procedurile legale în vigoare.

„În baza art.216 alin.3 rap. la art.2151 alin.5 C.pr.pen. cu ref. la art.213 C.pr.pen., respinge, ca nefondată, plângerea formulată de inculpata gl.mr. (rz.) medic IONIȚĂ – RADU FLORENTINA împotriva ordonanței de prelungire a controlului judiciar pe cauțiune din 05.06.2026, ora 12:30, emisă în dosarul nr.121/3/P/2023 de procurorul militar șef serviciu din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmării penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari.”

Pe lângă menținerea restricțiilor stabilite prin măsura preventivă, instanța militară a dispus și obligarea fostului comandant la plata unor cheltuieli aferente procesului. Suma este una simbolică, însă confirmă respingerea acțiunii ca fiind nefondată.

„În baza art.275 alin.2 C.pr.pen. obligă pe petenta-inculpată gl.mr. (rz.) medic IONIȚĂ – RADU FLORENTINA la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunțată în camera de consiliu, azi, 10.06.2026.”

Dosarul în care este vizată Florentina Ioniță-Radu, înregistrat sub numărul 121/3/P/2023, este instrumentat de Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari din cadrul DNA.ancheta fiind în continuare în desfășurare. Decizia finală a fost înregistrată prin Încheierea de dezînvestire numărul 6/2026 din data de 10 iunie 2026.