Justitie

Scandal de corupție în Ministerul Agriculturii. Schimbări de urgență la conducerea APIA și ANF

Comentează știrea
Scandal de corupție în Ministerul Agriculturii. Schimbări de urgență la conducerea APIA și ANFAPIA. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Schimbări majore la vârful a două dintre cele mai importante instituții aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Conducerea ambelor entități a fost înlocuită de urgență, ca urmare a acțiunilor demarate de procurorii anticorupție, anunță Agerpres.

Decizia a fost oficializată prin ordin de ministru, după ce Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a dispus suspendarea de drept a raportului de serviciu a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Adrian Pintea. În același timp, s-a decis încetarea exercitării temporare a funcţiei de director general al Autorităţii Naţionale Fitosanitare de către Romeo Şoldea. Măsurile au survenit în urma comunicării oficiale transmise de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) cu privire la deciziile dispuse de procurori față de conducerile celor două instituții.

Cine preia conducerea interimară la APIA și ANF

Pentru a evita blocajele administrative și pentru a asigura funcționarea normală a activităților curente, conducerea ministerului de resort a stabilit deja structura interimară de conducere.

Potrivit unui comunicat al MADR, pentru asigurarea continuităţii activităţii şi buna desfăşurare a proceselor operaţionale în cadrul celor două instituţii subordonate, conducerea MADR a decis ca, până la data de 31 iulie 2026, atribuţiile aferente funcţiilor de director general vor fi îndeplinite interimar de Kerekes Melinda Klara, director al Direcţiei Economice, pentru APIA, iar pentru ANF de Nechifor Ramona Ionela, director general adjunct şi de Manole Filofteia, director al Laboratorului Naţional Fitosanitar.

DNA

DNA. Sursa foto: Arhiva EVZ

Baza legală pentru suspendarea din funcție

Reprezentanții ministerului au precizat că demersul este unul obligatoriu prin lege în situațiile în care funcționarii publici sunt vizați de proceduri penale comunicate oficial de organele de anchetă.

„Măsura suspendării este aplicată strict în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 513 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează suspendarea de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public în cazul proceselor penale/măsurilor preventive sau de urmărire penală comunicate oficial”, se arată în comunicat.

Acuzațiile aduse de procurorii anticorupție

Măsurile administrative vin pe fondul trimiterii în judecată a celor doi șefi din agricultură. Dosarul penal vizează fapte comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Pintea, şi directorul general al Autorităţii Naţionale Fitosanitare, Romeo Şoldea, au fost trimişi în judecată de procurorii DNA, în stare de libertate, pentru instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată, respectiv abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată.

Sechestru asigurător pus pe averile suspecților

Pe lângă trimiterea în judecată, anchetatorii au dispus și măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului stabilit în cauză.

Potrivit unui comunicat al DNA din 24 iulie, dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, iar procurorii anticorupţie au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui bun imobil deţinut de Adrian Pintea şi asupra unui bun mobil deţinut de Romeo Şoldea, până la concurenţa sumei de 148.542 lei şi a cheltuielilor judiciare.

Stiri calde

16:25 - Adrian Severin, avertisment privind România: „Suntem în război”
16:16 - Sistemul e-Terra va fi mutat în cloud-ul guvernamental. Ce se întâmplă cu datele cadastrale
16:06 - Ce au găsit inspectorii ANPC pe litoral. Opt afaceri au fost închise temporar
15:58 - Blocajul de la ANCPI afectează întreaga piață de cadastru: peste 10.000 de profesioniști din cadastru sunt în dificul...
15:48 - CFR Cluj și Rapid închid etapa a doua din Superligă. Două meciuri programate luni
15:40 - Yoon Suk Yeol pierde un nou proces în instanță. Miza financiară pentru partidul său este uriașă
15:29 - Statul împrumută sute de milioane de lei de la bănci. Decizia luată de Ministerul Finanțelor
15:19 - Scandal de corupție în Ministerul Agriculturii. Schimbări de urgență la conducerea APIA și ANF

HAI România!

Adrian Severin, avertisment privind România: „Suntem în război”

Adrian Severin, avertisment privind România: „Suntem în război”

De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică?

De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică?

Severin & Turcescu. Va fi război?

Severin & Turcescu. Va fi război?

Proiecte speciale