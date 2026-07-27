Schimbări majore la vârful a două dintre cele mai importante instituții aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Conducerea ambelor entități a fost înlocuită de urgență, ca urmare a acțiunilor demarate de procurorii anticorupție, anunță Agerpres.

Decizia a fost oficializată prin ordin de ministru, după ce Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a dispus suspendarea de drept a raportului de serviciu a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Adrian Pintea. În același timp, s-a decis încetarea exercitării temporare a funcţiei de director general al Autorităţii Naţionale Fitosanitare de către Romeo Şoldea. Măsurile au survenit în urma comunicării oficiale transmise de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) cu privire la deciziile dispuse de procurori față de conducerile celor două instituții.

Pentru a evita blocajele administrative și pentru a asigura funcționarea normală a activităților curente, conducerea ministerului de resort a stabilit deja structura interimară de conducere.

Potrivit unui comunicat al MADR, pentru asigurarea continuităţii activităţii şi buna desfăşurare a proceselor operaţionale în cadrul celor două instituţii subordonate, conducerea MADR a decis ca, până la data de 31 iulie 2026, atribuţiile aferente funcţiilor de director general vor fi îndeplinite interimar de Kerekes Melinda Klara, director al Direcţiei Economice, pentru APIA, iar pentru ANF de Nechifor Ramona Ionela, director general adjunct şi de Manole Filofteia, director al Laboratorului Naţional Fitosanitar.

Reprezentanții ministerului au precizat că demersul este unul obligatoriu prin lege în situațiile în care funcționarii publici sunt vizați de proceduri penale comunicate oficial de organele de anchetă.

„Măsura suspendării este aplicată strict în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 513 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează suspendarea de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public în cazul proceselor penale/măsurilor preventive sau de urmărire penală comunicate oficial”, se arată în comunicat.

Măsurile administrative vin pe fondul trimiterii în judecată a celor doi șefi din agricultură. Dosarul penal vizează fapte comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Pintea, şi directorul general al Autorităţii Naţionale Fitosanitare, Romeo Şoldea, au fost trimişi în judecată de procurorii DNA, în stare de libertate, pentru instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată, respectiv abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată.

Pe lângă trimiterea în judecată, anchetatorii au dispus și măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului stabilit în cauză.

Potrivit unui comunicat al DNA din 24 iulie, dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, iar procurorii anticorupţie au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui bun imobil deţinut de Adrian Pintea şi asupra unui bun mobil deţinut de Romeo Şoldea, până la concurenţa sumei de 148.542 lei şi a cheltuielilor judiciare.