Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) a anunțat suspendarea publicării datelor privind imobilele atribuite persoanelor fizice, ca urmare a unei decizii pronunțate de Curtea de Apel București.

Măsura vine la mai puțin de o săptămână după punerea în aplicare a hotărârii de guvern privind publicarea listei contractelor încheiate de regie pentru imobilele pe care le administrează.

Potrivit unui comunicat al RA-APPS, prin hotărârea pronunțată la 15 iunie 2026, în dosarul nr. 3635/2/2026, Curtea de Apel București a dispus suspendarea executării unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 420/2026.

„Admite cererea. Suspendă executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 420/2026 în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 6 indice 1 alin. 1 pct. 2 lit. a), b), c), d) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 referitoare la publicarea datelor privind imobilele utilizate de persoane fizice, până la pronunţarea instanţei de fond în acţiunea în anulare. Executorie”, se arată în decizia citată de regie.

Acțiunea în instanță a fost inițiată de șase reclamanți, despre care se precizează că ar fi, cel mai probabil, chiriași ai RA-APPS.

Printre aceștia se află Claudia Boghicevici, fost deputat PDL și în prezent consilier de conturi, Sorin Lazăr, consilier de conturi din partea PSD și fost deputat, precum și Călin Ion, fost deputat PSD și actual consilier de conturi.

Lista este completată de Dezső Attila Csongor, consilier de conturi din partea UDMR și fost consilier județean în Covasna, precum și de Aurel Dumitru.

RA-APPS a publicat registrul chiriașilor pe 10 iunie 2026, iar acțiunea în instanță a fost înregistrată o zi mai târziu, pe 11 iunie.

Ulterior, regia a început publicarea listelor privind contractele și utilizatorii de spații, în baza noilor prevederi de transparență introduse prin HG 420/05.06.2026.

Înainte de decizia instanței, RA-APPS a publicat lista persoanelor juridice care ocupă spațiile administrate de regie, precum și informații privind chiriașii instituționali și privați.

Datele arătau că cele mai mari sume lunare sunt plătite de instituții ale statului, precum Consiliul Concurenței, ANAF, ANCPI, Autoritatea Electorală Permanentă și DNA.

Potrivit registrului publicat, Consiliul Concurenței plătește peste 460.000 de lei lunar pentru sediul din Piața Presei Libere, iar ANAF depășește 410.000 de lei lunar pentru spațiile utilizate, inclusiv parcări și spații secundare.

ANCPI apare cu o chirie de peste 349.000 de lei lunar, iar Autoritatea Electorală Permanentă și DNA figurează cu sume lunare de peste 100.000 de lei, respectiv aproximativ 73.000 de lei.

În registrul publicat apar și formațiuni politice care utilizează imobile administrate de RA-APPS.

PNL figurează cu mai multe spații în zona Aleea Modrogan, unde chiria pe metru pătrat este consemnată la niveluri foarte reduse, în timp ce PSD, PUSL, PMP, UDMR, Pro România și USR apar, de asemenea, cu sedii închiriate sau utilizate în baza contractelor existente.

Datele publicate anterior mai arătau și contracte importante încheiate cu operatori economici, inclusiv în zona centrală a Capitalei.

Printre aceștia se numără US Food Network (KFC), care ocupă un spațiu pe Bulevardul Magheru pentru care plătește aproximativ 14.500 de euro lunar, precum și alte companii din sectorul auto și imobiliar.

În registru apar și companii de telecomunicații precum Digi, Orange, Telekom și Vodafone, care utilizează spații tehnice în diverse locații din țară, cu chirii lunare diferențiate în funcție de suprafață și amplasament.

De asemenea, unele entități beneficiază de folosință gratuită a spațiilor, în baza unor hotărâri de guvern sau regimuri juridice speciale, inclusiv organizații profesionale și fundații.

Potrivit hotărârii Curții de Apel București, suspendarea executării prevederilor privind publicarea datelor referitoare la imobilele utilizate de persoane fizice rămâne valabilă până la pronunțarea instanței de fond în acțiunea de anulare.

Decizia este executorie.