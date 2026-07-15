Piața chiriilor din București intră în perioada cea mai aglomerată a anului. Cu aproximativ două luni înainte de începutul anului universitar, interesul pentru garsonierele și apartamentele cu două camere este în creștere, cele mai căutate fiind proprietățile aflate aproape de metrou. Marion Stanca, reprezentantul unei agenții imobiliare din Capitală, a explicat pentru EVZ că tot mai mulți părinți aleg să cumpere o locuință pentru perioada studiilor copiilor, considerând că este o investiție mai avantajoasă decât plata unei chirii tot mai ridicate.

Agenții imobiliari atrag atenția că, pe lângă chiria lunară, studenții și părinții trebuie să ia în calcul și alte costuri importante, precum garanția, utilitățile sau eventualele comisioane.

Deși perioada de vârf este luna august, cererile au apărut deja.

„Febra începe de la începutul lunii august. De atunci încep căutările masive. Părinții copiilor care sunt atenți la acest aspect încep să verifice piața încă din iulie. De aproximativ două săptămâni au început să apară tot mai multe cereri.”, ne-a declarat Marion Stanca, reprezentantul unei agenții imobiliare din Capitală.

Potrivit acesteia, familiile încearcă să găsească din timp cele mai bune oferte, pentru a evita perioada în care cererea explodează și opțiunile disponibile se reduc considerabil.

Un fenomen care începe să se contureze pe piața imobiliară este orientarea către achiziția unei locuințe, în locul închirierii. Marion Stanca spune că majorarea chiriilor din ultimii ani îi determină pe unii părinți să privească apartamentul ca pe o investiție.

„Observăm o schimbare. Există și părinți care optează pentru achiziționarea unei locuințe, având în vedere că chiriile au crescut destul de mult în ultimii doi ani. Mulți vor să achiziționeze un imobil pentru ca, la finalul studiilor, să îl vândă sau să îl închirieze, în funcție de nevoile de atunci”, a arătat el.

În cele mai multe cazuri, bugetul alocat pentru o astfel de investiție este de aproximativ 100.000 de euro.

„Investițiile sunt, în general, destul de mici, undeva în jur de 100.000 de euro – limita inferioară pentru achiziția unui apartament cu două camere. Unii optează și pentru garsoniere. Majoritatea aleg blocuri noi din cartierele aflate la marginea Capitalei și pun accent pe existența unor linii directe de transport către campusurile universitare”, susține el.

Locuințele destinate studenților se închiriază la prețuri tot mai ridicate, iar în multe zone din București costurile pentru o garsonieră sau un apartament cu două camere au crescut semnificativ.

„În multe zone, chiriile pentru apartamentele cu două camere ajung la 600-700 de euro pe lună și nu vorbim despre locuințe de lux sau cu dotări premium. Și garsonierele se închiriază la aproximativ 500 de euro pe lună.”, spune Marion Stanca.

Anunțurile de pe platformele de închirieri arată însă că există și variante mai accesibile, în funcție de zonă și de suprafața locuinței.

De exemplu, ofertele publicate pe platformele de închirieri arată că o garsonieră de 36 de metri pătrați din cartierul Militari este disponibilă la un preț de 320 de euro pe lună. În Sectorul 2, un apartament cu două camere este scos la închiriere pentru 420 de euro lunar, în timp ce o locuință similară din Sectorul 3 ajunge la 550 de euro pe lună. Totodată, o garsonieră de 28 de metri pătrați situată în zona Calea Victoriei este oferită spre închiriere pentru 385 de euro pe lună.

Agentul imobiliar atrage atenția că valoarea chiriei reprezintă doar o parte din costurile pe care le presupune mutarea într-o locuință.

În cele mai multe cazuri, proprietarii solicită și plata unei garanții echivalente cu o lună de chirie, sumă care trebuie achitată la semnarea contractului.

La acestea se adaugă utilitățile, cheltuielile de întreținere, internetul și, în unele situații, comisionul agenției imobiliare.

Indiferent de buget, cele mai căutate locuințe sunt cele situate în apropierea stațiilor de metrou și a facultăților sau care oferă legături rapide cu principalele centre universitare.

Accesul facil la transportul public cântărește adesea mai mult decât suprafața apartamentului, mai ales pentru studenții care vor să reducă timpul petrecut zilnic pe drum.