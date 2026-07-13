Ce se întâmplă dacă chiriașul lasă datorii la întreținere

Proprietarii care își închiriază locuințele pot fi obligați să achite datoriile acumulate de chiriași la întreținere și utilități, chiar dacă în contract este prevăzut că aceste cheltuieli revin ocupantului apartamentului. Potrivit legislației, asociația de proprietari și, în anumite cazuri, furnizorii de utilități se îndreaptă împotriva proprietarului, iar în situațiile în care restanțele persistă se poate ajunge inclusiv la executarea silită a locuinței.

Mulți proprietari consideră că, după închirierea apartamentului și stabilirea prin contract că întreținerea și utilitățile sunt suportate de chiriaș, nu mai au obligații față de asociația de proprietari.

În realitate, această clauză produce efecte doar între proprietar și chiriaș. În raport cu asociația de proprietari, obligația de plată rămâne în sarcina proprietarului locuinței.

Dacă întreținerea nu este achitată timp de mai multe luni, asociația poate solicita direct proprietarului plata tuturor sumelor restante, chiar dacă acesta nu locuiește în apartament.

În cazul în care chiriașul nu își achită obligațiile, proprietarul nu poate invoca faptul că nu el a folosit locuința pentru a evita plata.

Asociația de proprietari poate recupera direct sumele restante, iar acestea pot crește prin aplicarea penalităților de întârziere. Potrivit legii, penalitățile pot ajunge la cel mult 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și sunt calculate după expirarea unui termen de 30 de zile de la scadență. Valoarea totală a acestora nu poate depăși însă cuantumul datoriei inițiale.

Administratorul are obligația să transmită în scris o notificare proprietarului care nu și-a achitat obligațiile. Dacă restanțele rămân neachitate mai mult de 60 de zile de la scadență sau 90 de zile de la afișarea listei de plată, asociația poate deschide o acțiune în instanță.

Dacă instanța dă câștig de cauză asociației de proprietari, hotărârea poate fi pusă în executare, iar recuperarea banilor se poate face prin procedurile prevăzute de lege, potrivit Avocatnet.ro. În plus, pentru datoriile la întreținere, asociația poate solicita înscrierea unei ipoteci legale asupra apartamentului. Astfel, restanțele pot fi notate în cartea funciară a imobilului.

Dacă obligațiile de plată nu sunt achitate nici după parcurgerea acestor etape, procedura poate ajunge până la executarea silită a apartamentului. Chiar dacă datoriile au fost generate de chiriaș, consecințele sunt suportate de proprietar.

Obligațiile proprietarului nu se limitează la cheltuielile către asociația de proprietari. Dacă facturile la utilități sunt emise pe numele acestuia și nu sunt plătite, furnizorii îl pot acționa în instanță pentru recuperarea sumelor datorate.

În situația blocurilor în care serviciile sunt facturate individual, furnizarea utilităților pentru întregul imobil nu ar trebui întreruptă din cauza unui singur apartament cu restanțe, iar recuperarea banilor trebuie făcută direct de la proprietarul datornic.

După ce achită datoriile, proprietarul are dreptul să ceară chiriașului recuperarea sumelor plătite în locul acestuia.

Dacă părțile nu ajung la o înțelegere, proprietarul poate introduce o acțiune în instanță și poate solicita inclusiv rezilierea contractului de închiriere.

Situația devine însă mai dificilă atunci când locuința a fost închiriată fără un contract scris. În lipsa acestuia, proprietarul trebuie să dovedească cine a ocupat apartamentul, perioada în care a locuit acolo și obligațiile asumate de chiriaș.

Restanțele la întreținere pot crea probleme și în cazul în care proprietarul dorește să vândă apartamentul.

La încheierea tranzacției este necesară prezentarea unei adeverințe care confirmă că toate obligațiile către asociația de proprietari au fost achitate.

Dacă există datorii, vânzarea poate fi finalizată doar în situația în care noul proprietar acceptă în mod expres preluarea acestora. În lipsa unui astfel de acord, toate restanțele trebuie achitate înainte de semnarea actelor, conform avocatnet.ro.