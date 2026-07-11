Probleme pentru noul stadion Dinamo. Proiectul figurează cu datorii de milioane de lei

Proiectul noii arene Dinamo figurează în evidențele Companiei Naționale de Investiții cu facturi restante de peste 3,91 milioane de lei, reprezentând partea de cofinanțare care revine Primăriei Sectorului 2. În același timp, lucrările sunt oprite din luna iunie, iar finanțarea de la bugetul de stat nu va putea fi decontată înainte de 1 ianuarie 2027.

Construcția noului stadion Dinamo traversează o perioadă dificilă, după ce lucrările au fost oprite la jumătatea lunii iunie, la aproximativ patru luni de la începerea oficială a demolării. Potrivit arenaconstruct.ro, proiectul apare în evidențele Companiei Naționale de Investiții (CNI) cu facturi neachitate în valoare de peste 3,91 milioane de lei.

Suma reprezintă contribuția de cofinanțare care trebuie asigurată de Primăria Sectorului 2, administrație care participă cu 20% din valoarea estimată a investiției, în timp ce restul finanțării este asigurat prin CNI.

Pentru că lucrările au început după intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 52/2025, proiectul este supus noilor reguli privind finanțarea investițiilor. Astfel, pe parcursul anului 2026 nu vor putea fi decontate fonduri de la bugetul central, prin Compania Națională de Investiții, pentru realizarea noii arene. Conform deciziei Guvernului, decontările vor putea începe abia de la 1 ianuarie 2027.

Cele mai recente date transmise de CNI arată că proiectul se află la un stadiu fizic de aproximativ 2%. Totodată, OUG 52/2025 prevede că finanțarea guvernamentală pentru stadioane și arene sportive poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției, iar unitățile administrativ-teritoriale sau beneficiarii finali trebuie să asigure o cofinanțare de minimum 25%.

Contractul are o durată de execuție de 25 de luni, perioadă în care constructorul trebuie să finalizeze atât proiectarea, cât și lucrările propriu-zise.

Valoarea estimată a contractului pentru proiectarea și execuția noii arene Dinamo este de aproximativ 478,3 milioane de lei, fără TVA.

Într-un punct de vedere transmis pe 19 iunie pentru prosport.ro, Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările de demolare din prima etapă au fost executate în proporție de aproximativ 70%.

„Lucrările de demolare aferente Fazei I au fost realizate în proporție de aproximativ 70%. […] În prezent nu există blocaje. Sunt în curs de definitivare soluțiile tehnice rezultate în urma studiilor efectuate în teren de antreprenor. Întârzierile acumulate până în acest moment au fost generate în principal de timpul necesar obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. […] Există indicii că valoarea investiției ar putea depăși estimările din studiul de fezabilitate. Totuși, în lipsa finalizării proiectului, aceste eventuale costuri suplimentare nu au fost încă cuantificate. […]

Au fost obținute autorizațiile de desființare pentru construcțiile existente pe amplasament. De asemenea, au fost emise toate autorizațiile de construire necesare pentru cele trei componente ale proiectului: galeria tehnică destinată relocării rețelei de termificare, Arena Multifuncțională Dinamo și turnul heliportului aferent Spitalului Floreasca. […] Până în acest moment au fost finalizate expertizele tehnice și studiile de mediu și geologice necesare elaborării proiectului tehnic.

Având în vedere complexitatea investiției și particularitățile amplasamentului, pe parcursul implementării pot apărea necesități suplimentare privind realizarea unor noi expertize sau studii speciale. […]

CNI estimează că Ordinul de Începere a lucrărilor de execuție și reluarea demolărilor aferente Fazei a II-a vor avea loc în luna august 2026. […] La momentul prezent nu sunt estimate alte întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Data de 19 ianuarie 2029 reprezintă termenul înscris în autorizația de desființare. În ceea ce privește execuția propriu-zisă, contractul prevede o durată de 750 de zile pentru realizare lucrărilor.”

Noua arenă a Clubului Sportiv Dinamo, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, va putea fi utilizată și de FC Dinamo și va avea o capacitate de 26.217 locuri.

Proiectul prevede o arenă omologată UEFA, care va funcționa și ca un complex sportiv modern, termenul estimat pentru finalizare fiind anul 2029.

Stadionul va include patru vestiare pentru echipe, două săli de încălzire, spații dedicate staff-ului tehnic, oficialilor și organizatorilor, o zonă generoasă pentru reprezentanții presei, facilități pentru spectatorii cu dizabilități, spații VIP cu 12 loje, o zonă de ospitalitate de minimum 400 de metri pătrați, separeuri și restaurant.

De asemenea, proiectul prevede o parcare proprie pentru zona VIP, cu până la 200 de locuri, precum și tribune acoperite integral.