Sport

Lucrările la noile stadioane Dinamo și „Nicolae Dobrin” încep pe 19 ianuarie 2026

Comentează știrea
Lucrările la noile stadioane Dinamo și „Nicolae Dobrin” încep pe 19 ianuarie 2026Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Compania Națională de Investiții a anunțat emiterea ordinelor de începere a lucrărilor pentru construcția Stadionului „Nicolae Dobrin” și a Stadionului Dinamo, iar lucrările vor demara oficial pe 19 ianuarie.

Lucrările la noul Stadion Dinamo încep pe 19 ianuarie 2026

Compania Națională de Investiții a anunțat emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo. Demararea șantierului este programată pentru 19 ianuarie 2026.

„După ani de aşteptare, speranţă şi luptă, visul devine realitate. Compania Naţională de Investiţii a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renaşterii, al ambiţiei şi al viitorului sportului românesc.Din 19 ianuarie 2026, şantierul va prinde viaţă”, a transmis CNI.

Potrivit CNI, fiecare zi de lucru va aduce stadionul mai aproape de forma finală, o arenă modernă, pregătită pentru performanță și pentru a respecta tradiția clubului și a suporterilor.

Crăciun 2025: cele mai populare colinde pe care trebuie să le cânți cu familia
Crăciun 2025: cele mai populare colinde pe care trebuie să le cânți cu familia
Hotelierii acuză procedura accelerată pentru aprobarea taxei de promovare turistică a Bucureștiului
Hotelierii acuză procedura accelerată pentru aprobarea taxei de promovare turistică a Bucureștiului

Consorțiul de firme desemnat pentru construcția noului stadion

Construcția noului Stadion Dinamo va fi realizată de consorțiul format din BOG’Art, ACI Cluj SA, Dico & Țigănaș Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL, liderul proiectului fiind BOG’Art.

Stadion Dinamo

Stadion Dinamo. Sursa foto: Arhiva EVZ

Potrivit CNI, noul stadion va deveni un simbol al revenirii clubului, un spațiu în care generațiile se vor reuni și unde culorile alb-roșii vor fi din nou prezente la cel mai înalt nivel.

„“Noul stadion nu este doar beton şi oţel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generaţiile se vor uni, unde culorile alb-roşii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaşte şi va visa din nou măreţ”, a declarat CNI.

Încep lucrările la noul Stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești

Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a construcției noului Stadion „Nicolae Dobrin”, iar lucrările vor demara pe 19 ianuarie 2026. Antreprenorul general este asocierea Construcții Erbaşu – Terra Gaz Construct, cu Erbaşu în rol de lider.

Stadionul va reprezenta un spațiu modern pentru suporteri și pentru noile generații, păstrând totodată tradiția și gloria fotbalului argeșean.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:15 - Revelion sub cerul liber, la munte. Programul anunțat pentru pârtia Kalinderu
18:03 - Pompierul Tulitu Mirel Daniel, salvator de vieți, mort într-un accident în Ungaria
17:53 - Lucrările la noile stadioane Dinamo și „Nicolae Dobrin” încep pe 19 ianuarie 2026
17:38 - Crăciun 2025: cele mai populare colinde pe care trebuie să le cânți cu familia
17:29 - Regiuni unde vremea poate anula complet planurile turiștilor
17:19 - Traficul de sărbători. Cele mai aglomerate rute și sfaturi pentru șoferi

HAI România!

Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului

Proiecte speciale