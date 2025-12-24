Lucrările la noile stadioane Dinamo și „Nicolae Dobrin” încep pe 19 ianuarie 2026

Compania Națională de Investiții a anunțat emiterea ordinelor de începere a lucrărilor pentru construcția Stadionului „Nicolae Dobrin” și a Stadionului Dinamo, iar lucrările vor demara oficial pe 19 ianuarie.

„După ani de aşteptare, speranţă şi luptă, visul devine realitate. Compania Naţională de Investiţii a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renaşterii, al ambiţiei şi al viitorului sportului românesc.Din 19 ianuarie 2026, şantierul va prinde viaţă”, a transmis CNI.

Potrivit CNI, fiecare zi de lucru va aduce stadionul mai aproape de forma finală, o arenă modernă, pregătită pentru performanță și pentru a respecta tradiția clubului și a suporterilor.

Construcția noului Stadion Dinamo va fi realizată de consorțiul format din BOG’Art, ACI Cluj SA, Dico & Țigănaș Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL, liderul proiectului fiind BOG’Art.

Potrivit CNI, noul stadion va deveni un simbol al revenirii clubului, un spațiu în care generațiile se vor reuni și unde culorile alb-roșii vor fi din nou prezente la cel mai înalt nivel.

„“Noul stadion nu este doar beton şi oţel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generaţiile se vor uni, unde culorile alb-roşii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaşte şi va visa din nou măreţ”, a declarat CNI.

Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a construcției noului Stadion „Nicolae Dobrin”, iar lucrările vor demara pe 19 ianuarie 2026. Antreprenorul general este asocierea Construcții Erbaşu – Terra Gaz Construct, cu Erbaşu în rol de lider.

Stadionul va reprezenta un spațiu modern pentru suporteri și pentru noile generații, păstrând totodată tradiția și gloria fotbalului argeșean.