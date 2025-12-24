Sport

Lovitură de senzație. Kepa salvează Arsenal și trimite Chelsea în alertă

Arsenal vs. Crystal Palace / sursa foto: captură video
Echipa Arsenal Londra s‑a calificat în semifinalele Cupei Ligii Angliei (EFL Cup / Carabao Cup) marți seară, după ce a învins echipa Crystal Palace la loviturile de departajare, scor 8‑7, într‑o partidă disputată pe Emirates Stadium.

Meciul din sferturile de finală s‑a încheiat la finalul timpului regulamentar și al prelungirilor cu scorul 1‑1, iar calificarea a fost decisă la penalty‑uri, unde portarul Kepa Arrizabalaga a fost decisiv, apărând execuția fundașului francez Maxence Lacroix în ultima lovitură de departajare.

Desfășurarea meciului și golurile

Partida nu a fost decisă în timpul regulamentar de joc. Arsenal a trecut în avantaj în minutul 80, când Maxence Lacroix a înscris în propria poartă, devierea mingii după o centrare din corner fiind consemnată ca autogol.

Crystal Palace a revenit în finalul partidei, atunci când căpitanul lor, Marc Guehi, a marcat pentru 1‑1 în minutul 90+5, ducând jocul în prelungiri, după ce până atunci nu reușiseră să ajungă la poarta adversă până la faza egalării.

Doliu în lumea fotbalului. Fundaș german, căzut de la 70 m
Doliu în lumea fotbalului. Fundaș german, căzut de la 70 m
Viza de SUA, refuzată pentru fostul comisar european Thierry Breton și alte patru persoane implicate în cenzura pe rețelele sociale
Viza de SUA, refuzată pentru fostul comisar european Thierry Breton și alte patru persoane implicate în cenzura pe rețelele sociale

La finalul celor 90 de minute și al prelungirilor, scorul a rămas 1‑1, ceea ce a impus o serie de lovituri de departajare pentru a stabili echipa calificată în semifinale.

Lovituri de departajare și apărarea decisivă a lui Kepa

Seria de lovituri de departajare a fost una lungă și tensionată, cu primele 15 execuții transformate cu succes de ambele echipe până la lovitura decisivă.

În cele din urmă, goalkeeperul Kepa Arrizabalaga, care evoluează pentru Arsenal, a reușit să apere execuția lui Lacroix, adjudecând astfel victoria echipei sale cu 8‑7 la penalty‑uri și calificarea în faza următoare a competiției.

Această intervenție a lui Kepa a fost definitorie pentru parcursul Arsenal în Cupa Ligii și a pus capăt încercării Crystal Palace de a obține un rezultat favorabil în această fază eliminatorie.

Următorul adversar în Cupa Ligii

Prin această victorie, Arsenal se califică în semifinalele Cupei Ligii Angliei, unde va întâlni rivalul de oraș, Chelsea. Semifinala se va desfășura în sistem tur‑retur, cu meciurile programate pentru 14 ianuarie și 3 februarie (datele competiției).

Manchester City

Manchester City / sursa foto: facebook

Celelalte rezultate din sferturile competiției au fost: Manchester City a învins Brentford cu 2‑0, iar Newcastle United a dispus de Fulham cu 2‑1. Semifinala dintre Newcastle și Manchester City este programată tot în sistem tur‑retur, la 13 ianuarie și 4 februarie.

Contextul competițional

Cupa Ligii Angliei, cunoscută și ca Carabao Cup în sezonul 2025‑2026, este o competiție eliminatorie în care participă echipele profesioniste din ligile de top ale fotbalului englez.

Echipele calificate în semifinale avansează spre finala competiției, care oferă și posibilitatea de a juca pe stadionul Wembley în meciul decisiv pentru trofeu.

Arsenal își continuă astfel parcursul în această competiție, pregătindu‑se pentru duelurile din semifinală împotriva celor de la Chelsea, într‑un program ce va marca începutul anului competițional 2026.

Proiecte speciale