Sport

Finala Cupei Intercontinentale 2025. PSG a învins Flamengo, după loviturile de departajare

Finala Cupei Intercontinentale 2025.
Finala Cupei Intercontinentale 2025, dintre PSG și Flamengo, s-a jucat în această seară în Qatar, într-un meci-eveniment care nu a fost transmis la televiziunile din România. Campioana Europei a câștigat trofeul după ce s-a impus cu 2-1 la loviturile de departajare, în condițiile în care scorul a fost egal, 1-1, atât la finalul timpului regulamentar, cât și după prelungiri.

Finala Cupei Intercontinentale 2025: PSG a învins Flamengo

Calificată direct în finală din postura de câștigătoare a Ligii Campionilor, PSG a câștigat primul Trofeu Intercontinental din istoria clubului. Ediția competiției fusese câștigată anul trecut de Real Madrid.

Parizienii au marcat primii în minutul 38, prin Khvicha Kvaratskhelia, după ce golul înscris de Fabian Ruiz în minutul 9 a fost anulat de VAR, mingea ieșind în afara suprafeței de joc. Flamengo a egalat în minutul 62, când Jorginho a înscris un gol de la 11 metri.

După 120 de minute în care scorul a rămas neschimbat, finala s-a decis la loviturile de departajare, într-o serie în care s-au înregistrat șase execuții ratate în prima rundă.

Flamengo a început seria loviturilor de departajare

Flamengo a început seria loviturilor de departajare cu De La Cruz, care a transformat și a dus echipa braziliană în avantaj, însă Vitinha a egalat imediat pentru PSG. La a doua lovitură a echipei sud-americane, Saul Niguez a ratat, oferindu-le parizienilor posibilitatea de a trece în avantaj, însă Ousmane Dembélé, a ratat la rândul său.

Pedro a ratat pentru Flamengo, iar Nuno Mendes a adus PSG pentru prima dată în avantaj. Barcola a păstrat diferența minimă după o nouă ratare a brazilienilor, iar Luiz Araujo a irosit șansa egalării, ratând a patra lovitură consecutivă a formației sale și stabilind astfel victoria și trofeul pentru PSG.

PSG - Flamengo, echipele de start

PSG (4-3-3): Safonov - Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaire‑Emery - Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves - Lee Kang-In, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia. Rezerve: Chevalier, R. Marin - Barcola, Beraldo, O. Dembele, L. Hernandez, Mayulu, Mbaye, Ndjantou, G. Ramos, Zabarnyi. Antrenor: Luis Enrique

Flamengo (4-2-3-1): Rossi - Alex Sandro, Leo Pereira, Ortiz, Varela - Jorginho, Erick Pulgar - Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata - Henrique. Rezerve: D. Alves - A. Lucas, Danilo, de la Cruz, E. Royal, Everton, E. Araujo, Juninho, L. Araujo, Michael, Saul, Pedro, S. Lino, Yan. Antrenor: Filipe Luis.

