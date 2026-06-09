Fanii fotbalului din întreaga lume se pregătesc să ajungă în America de Nord pentru Cupa Mondială, aducând cu ei nu doar culorile echipelor favorite, ci și un vocabular bogat, care poate părea neobișnuit pentru spectatorii locali, potrivit agenției Associated Press.

Multe dintre expresiile folosite frecvent pe stadioane, în puburi sau pe rețelele sociale au devenit parte a culturii fotbalistice internaționale și spun adesea mai mult decât o simplă descriere a jocului.

De la momente tensionate până la goluri spectaculoase, aceste formule au propriile istorii și semnificații.

Expresia „squeaky bum time” descrie ultimele minute ale unui meci, sezon sau turneu, atunci când presiunea este foarte mare, iar jucătorii și suporterii devin tot mai tensionați.

Termenul a fost popularizat de fostul antrenor al lui Manchester United, Alex Ferguson. Formula a devenit atât de cunoscută încât a fost inclusă și în Oxford English Dictionary, care o definește ca o referire la mișcările neliniștite ale spectatorilor pe scaune în momentele decisive ale unei competiții.

Atunci când o echipă adoptă o tactică extrem de defensivă și renunță aproape complet la atac pentru a-și proteja rezultatul, se spune că „parchează autobuzul” în fața porții.

Expresia a intrat în limbajul fotbalistic modern după ce antrenorul portughez Jose Mourinho a declarat în 2004 că adversarii de la Tottenham au jucat atât de defensiv încât „ar fi putut să își lase autobuzul în fața porții”.

Un „false 9” este un atacant care pornește teoretic ca vârf central, dar coboară frecvent în zone mai retrase pentru a crea spații și confuzie în apărarea adversă.

Poziția a fost asociată în special cu Lionel Messi la Barcelona, în perioada în care echipa era pregătită de Pep Guardiola. Sistemul a fost folosit cu succes și de naționala Spaniei la câștigarea Campionatului European din 2012.

În jargonul britanic, un „worldie” este un gol de clasă mondială, de regulă marcat de la distanță sau printr-o execuție deosebită.

Dacă mingea ajunge în colțul superior al porții, fanii pot spune că a intrat în „top bin”, expresie care desemnează una dintre cele două vincluri. În Brazilia există chiar o variantă poetică pentru această zonă a porții: „unde doarme bufnița”.

Un „nutmeg” apare atunci când un jucător trimite mingea printre picioarele adversarului și își continuă acțiunea sau pasează unui coechipier.

Deși este una dintre cele mai simple tehnici din fotbal, reușita este adesea privită ca o demonstrație de superioritate tehnică. Termenul are echivalente în numeroase limbi, inclusiv „petit pont” în franceză și „caño” în spaniolă.

Un „sitter” reprezintă o ocazie foarte ușoară de gol ratată de un atacant. Termenul este folosit pentru situațiile în care marcarea părea aproape sigură.

La polul opus se află „Panenka”, una dintre cele mai spectaculoase și riscante execuții de la punctul cu var. Numele provine de la fotbalistul ceh Antonín Panenka, care a executat astfel penalty-ul decisiv în finala Campionatului European din 1976 împotriva Germaniei de Vest. Jucătorul a trimis mingea ușor pe centru, anticipând că portarul va plonja într-o parte.

Atunci când o echipă nu primește gol, se spune că păstrează un „clean sheet”. Expresia provine din perioada în care reporterii consemnau meciurile pe hârtie, iar pagina rămânea „curată” dacă adversarul nu înscria.

O altă formulă des întâlnită este „al 12-lea om”, care face referire la suporteri. Deși pe teren evoluează doar 11 jucători, atmosfera creată de fani este considerată de mulți antrenori un avantaj suplimentar pentru echipa gazdă.