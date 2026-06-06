Vești încurajatoare pentru naționala Argentinei înaintea debutului la Cupa Mondială 2026. Lionel Messi se apropie de revenirea pe teren după problemele fizice care l-au ținut departe de antrenamentele colective, iar selecționerul Lionel Scaloni nu exclude utilizarea sa în unul dintre cele două meciuri amicale programate în această perioadă.

Antrenorul campioanei mondiale a oferit detalii despre starea căpitanului său și a subliniat că evoluția recuperării este una pozitivă.

„Leo se descurcă bine, s-a antrenat deja o parte din timp cu lotul, nu mai este complet singur”, a declarat Scaloni.

Selecționerul a afirmat că există șanse ca Messi să intre pe teren pentru câteva minute în unul dintre jocurile de verificare programate înaintea turneului final.

„Este posibil să joace câteva minute în meciurile amicale. Vom vedea dacă va fi în meciul cu Honduras sau în cel de după. Este mult mai bine şi asta e liniştitor”, a adăugat Scaloni.

Argentina va disputa sâmbătă un meci amical împotriva Hondurasului, la College Station, în statul Texas, urmând ca marți să întâlnească Islanda la Auburn, în Alabama.

În vârstă de 38 de ani, Messi nu era considerat inițial o opțiune pentru partida cu Honduras, din cauza accidentării care l-a împiedicat să se pregătească la capacitate maximă în ultimele săptămâni.

Lotul Argentinei se confruntă și cu alte probleme medicale înaintea Cupei Mondiale. Fundașii dreapta Nahuel Molina și Gonzalo Montiel se află în recuperare după rupturi musculare, motiv pentru care stafful tehnic i-a convocat pe Agustin Giay și Nicolas Capaldo pentru cele două partide de pregătire.

Totodată, Lionel Scaloni a anunțat că portarul Juan Musso va fi titular în meciul cu Honduras. Decizia vine după accidentarea lui Emiliano Martinez, care și-a fracturat degetul inelar al mâinii drepte în timpul încălzirii dinaintea finalei Ligii Europa disputate de Aston Villa împotriva formației Freiburg.

Stafful medical al Argentinei estimează că Martinez va fi disponibil pentru primul meci al echipei la Cupa Mondială din 2026, contra Algeriei, pe 16 iunie, la Kansas City.