Major League Soccer (MLS) va fi reprezentată de un număr record de 44 de jucători activi la Cupa Mondială din 2026, competiție care începe pe 11 iunie în Statele Unite, Canada și Mexic.

Este cel mai mare contingent trimis vreodată de campionatul nord-american la un turneu final mondial și cel mai numeros dintre toate ligile profesioniste din emisfera vestică.

În fruntea listei se află Lionel Messi, starul argentinian legitimat la Inter Miami CF, care va participa la cea de-a șasea Cupă Mondială din carieră.

Prezența sa simbolizează ascensiunea unei ligi care, în ultimii ani, a atras tot mai multe nume importante și a investit masiv în dezvoltarea tinerilor fotbaliști.

Potrivit datelor publicate de MLS, nu doar cei 44 de jucători activi din campionat vor fi prezenți la turneul final. În total, 103 fotbaliști care au evoluat sau evoluează în MLS au fost incluși în loturile naționale pentru Cupa Mondială 2026.

„În această vară, Major League Soccer va fi reprezentată de un număr record de 44 de jucători activi la Cupa Mondială FIFA 2026, cei mai mulți dintre toate ligile din emisfera vestică și un nou reper important în istoria competiției”, a transmis liga într-un comunicat oficial.

Oficialii competiției subliniază că performanța reflectă transformarea MLS într-un campionat care nu mai este doar o destinație pentru vedete aflate spre finalul carierei, ci și un sistem important de formare și dezvoltare pentru fotbalul mondial.

Conform datelor ligii, MLS este a doua competiție ca număr de jucători prezenți la Cupa Mondială dintre campionatele aflate în afara celor cinci mari ligi europene — Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A și Ligue 1.

Unul dintre cele mai importante argumente invocate de oficialii ligii este contribuția academiilor și a sistemului de dezvoltare MLS NEXT și MLS NEXT Pro.

Din totalul celor 103 jucători actuali sau foști ai ligii care vor participa la Cupa Mondială, 42 provin din academiile MLS sau au trecut prin competițiile de dezvoltare organizate de ligă.

„Patruzeci și doi de jucători care participă la Cupa Mondială au fost formați prin traseul de dezvoltare al MLS, fie într-o academie MLS, fie în MLS NEXT Pro”, se arată în comunicatul oficial.

Liga oferă și exemple concrete ale acestui model de dezvoltare. Alex Freeman, Rayan Elloumi și Esmir Bajraktarević au devenit primii fotbaliști care au parcurs integral traseul MLS NEXT – MLS NEXT Pro – prima echipă și care au ajuns ulterior în loturile naționale pentru Cupa Mondială.

Pentru conducerea MLS, aceste exemple reprezintă o validare a investițiilor realizate în infrastructura de formare a jucătorilor în ultimul deceniu.

Influența campionatului nord-american este vizibilă mai ales în loturile Statelor Unite și Canadei, două dintre țările gazdă ale turneului final.

Potrivit statisticilor publicate de ligă, 79% dintre jucătorii convocați de cele două selecționate au evoluat în MLS, au fost formați în academiile sale sau îndeplinesc ambele criterii.

„Șaptezeci și nouă la sută dintre jucătorii incluși în loturile Statelor Unite și Canadei au jucat în MLS, au fost dezvoltați în academiile ligii sau ambele”, precizează oficialii competiției.

De asemenea, exact jumătate dintre fotbaliștii incluși în loturile cumulate ale celor două reprezentative provin din academiile MLS.

Acest indicator este considerat de specialiști unul dintre cele mai importante semne ale maturizării fotbalului nord-american, într-o regiune care până în urmă cu două decenii depindea aproape exclusiv de jucători formați în afara propriului sistem.

Recordurile nu se opresc aici. Nu mai puțin de 21 de cluburi MLS vor avea reprezentanți la Cupa Mondială 2026, cel mai mare număr înregistrat de o ligă internă la actuala ediție a competiției.

Los Angeles FC conduce clasamentul, cu patru jucători convocați la turneul final.

„Douăzeci și unu de cluburi MLS sunt reprezentate la Cupa Mondială, cel mai mare număr dintre toate ligile interne din lume”, arată statisticile publicate de MLS.

În total, jucătorii proveniți din campionatul nord-american vor reprezenta 17 țări diferite și șase continente. Ei vor fi prezenți în 11 dintre cele 12 grupe ale competiției.

Transferul lui Lionel Messi la Inter Miami, în vara anului 2023, a schimbat semnificativ profilul internațional al ligii. De atunci, MLS a beneficiat de o creștere a audiențelor, a interesului comercial și a expunerii globale.

La Cupa Mondială din 2026, Messi nu este doar cel mai cunoscut jucător activ din MLS, ci și unul dintre simbolurile transformării campionatului într-o competiție capabilă să atragă și să dezvolte fotbaliști de nivel mondial.

Presa internațională remarcă faptul că argentinianul conduce un contingent fără precedent pentru fotbalul nord-american. Publicația Goal notează că MLS a ajuns la „cel mai mare număr de participanți din istoria sa la Cupa Mondială”, în timp ce liga consideră actuala ediție a turneului drept o confirmare a progresului realizat în ultimii ani.