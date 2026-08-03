WhatsApp testează o schimbare care ar putea modifica semnificativ modul în care utilizatorii interacționează cu fotografiile și videoclipurile primite în conversații. Noua interfață, disponibilă pentru unii utilizatori ai versiunii beta pentru Android, permite trimiterea de mesaje, reacții și note vocale direct din vizualizatorul media, fără revenirea în fereastra de chat, potrivit Computerhoy.20minutos.es.

Cea mai importantă modificare este apariția unei bare de răspuns amplasate în partea de jos a ecranului atunci când este deschisă o fotografie sau un videoclip.

Aceasta înlocuiește vechiul buton dedicat răspunsului și oferă o experiență asemănătoare celei dintr-o conversație obișnuită. Utilizatorii vor putea scrie un mesaj, atașa fotografii sau videoclipuri, înregistra note vocale și trimite alte tipuri de conținut fără să închidă imaginea afișată.

Noua interfață aduce și o bară extinsă pentru reacții. Cele șase emoji-uri standard vor fi disponibile direct în vizualizatorul media, iar prin apăsarea butonului „+” utilizatorii vor putea deschide tastatura completă cu emoji-uri pentru a alege orice reacție.

Până acum, opțiunile erau limitate la reacții rapide, iar pentru trimiterea unui mesaj complet sau a altui tip de conținut era necesară revenirea în conversație.

WhatsApp a introdus încă din 2024 primele opțiuni care permiteau reacții și răspunsuri rapide la fotografii și videoclipuri fără întoarcerea în chat.

Noua actualizare dezvoltă această funcționalitate și transformă vizualizatorul media într-un spațiu din care utilizatorii pot comunica aproape la fel de ușor ca dintr-o conversație obișnuită.

Deocamdată, noul design este disponibil doar pentru o parte dintre utilizatorii versiunii beta WhatsApp pentru Android.

Funcția este implementată treptat, în special pentru cei care folosesc versiunea beta 2.26.30.3 distribuită prin Google Play. Dacă testele vor decurge conform așteptărilor, actualizarea ar putea ajunge ulterior la toți utilizatorii aplicației.