Utilizatorii WhatsApp se pot confrunta, la un moment dat, cu mesajul „Spațiu de stocare insuficient”, o avertizare care indică faptul că memoria disponibilă a telefonului este aproape plină. Deși aplicația nu se închide automat, lipsa spațiului poate afecta funcții importante, precum descărcarea fișierelor, realizarea copiilor de rezervă sau instalarea actualizărilor, potrivit Computerhoy.20minutos.es.

Fotografiile, videoclipurile, documentele și mesajele vocale primite prin WhatsApp se acumulează în memoria internă a telefonului, iar în timp pot ocupa un spațiu considerabil.

Aplicația salvează automat o mare parte din conținutul schimbat în conversații, iar grupurile foarte active contribuie cel mai mult la ocuparea memoriei dispozitivului. Videoclipurile de mari dimensiuni, imaginile și documentele primite frecvent pot ajunge să ocupe chiar și peste 10 GB sau 15 GB, în funcție de modul în care este utilizată aplicația.

Mesajul „Spațiu de stocare insuficient” nu indică o defecțiune a aplicației WhatsApp, ci îi arată utilizatorului că telefonul nu mai dispune de suficient spațiu liber pentru a salva fișiere noi sau pentru a finaliza anumite procese.

Atunci când spațiul disponibil devine insuficient, utilizatorii pot întâmpina probleme la descărcarea fotografiilor și videoclipurilor, efectuarea copiilor de rezervă sau actualizarea aplicației.

În plus, lipsa memoriei poate încetini funcționarea telefonului și poate afecta performanța generală a sistemului de operare.

WhatsApp pune la dispoziție un instrument dedicat pentru administrarea fișierelor stocate. Acesta poate fi accesat din meniul Setări, apoi Stocare și date, urmat de opțiunea Gestionare stocare.

Aici este afișat spațiul ocupat de aplicație, precum și conversațiile care consumă cea mai mare parte a memoriei. Utilizatorii pot identifica rapid videoclipurile mari, fișierele duplicate sau documentele vechi și le pot șterge selectiv.

Înainte de eliminarea conținutului important, este recomandată realizarea unei copii de rezervă, potrivit sursei. Pe telefoanele Android, aceasta poate fi salvată în contul Google asociat dispozitivului, iar pe iPhone în iCloud.

Specialiștii recomandă verificarea periodică a spațiului ocupat de WhatsApp și dezactivarea descărcării automate a fișierelor, în special a videoclipurilor.

De asemenea, ștergerea conținutului inutil și părăsirea grupurilor inactive pot reduce semnificativ cantitatea de date stocată.