India, deficit comercial tot mai mare cu China

India încearcă să își reducă dependența economică de produsele chinezești, însă dezechilibrul comercial dintre cele două țări continuă să se adâncească. Industria jucăriilor este una dintre puținele zone în care New Delhi a reușit să obțină rezultate vizibile după introducerea unor măsuri pentru protejarea producției locale, potrivit unei analize BBC.

În urmă cu șase ani, India a majorat tarifele pentru jucăriile importate de la 20% la 60%, iar ulterior la 70%, în încercarea de a susține producătorii locali și de a limita accesul pe piață al produselor care nu respectau standardele de calitate. Deși comercianții au avertizat că firmele indiene nu pot concura cu producătorii străini, combinația dintre tarife și controalele de calitate a avut efecte importante.

Importurile de jucării au scăzut de la aproape 300 de milioane de dolari în 2020 la aproximativ 100 de milioane de dolari în acest an, în timp ce exporturile au crescut de la 129 de milioane la 200 de milioane de dolari. În același timp, dependența de China s-a redus semnificativ, după ce producătorii chinezi dețineau aproximativ 70% din piața indiană de jucării.

Rezultatele din acest sector reprezintă însă o excepție. Deficitul comercial al Indiei cu China a crescut de la 44 de miliarde de dolari în 2020 la aproximativ 112 miliarde de dolari în acest an. Potrivit expertului Kevin Zongzhe Li, citat de BBC, dependența economică a Indiei de China a continuat să crească, în timp ce relațiile politice și de securitate dintre cele două state au fost tensionate.

India depinde de China nu doar pentru produse finite, ci și pentru componente și materii prime necesare industriei. Potrivit GTRI, China asigură peste 30% din importurile industriale ale Indiei, iar economia indiană depinde de aceasta pentru mai mult de 100 de produse considerate critice.

Electronicele și vehiculele electrice reprezintă 36% din importuri, iar utilajele și echipamentele mecanice încă 21,7%. Produsele chimice, materialele plastice, componentele pentru baterii și celulele solare contribuie, de asemenea, la dependență.

India a reușit să crească producția locală de smartphone-uri și produce acum peste un sfert din iPhone-urile lumii. Experții atrag însă atenția că această producție este în mare parte bazată pe asamblare și rămâne dependentă de componente importate, în special din China.

Problema este amplificată de surplusul de capacitate al industriei chineze. Producătorii chinezi se orientează către piețele externe, inclusiv India, în condițiile în care cererea internă din China comunistă încetinește, iar alte piețe impun tarife și restricții.

În același timp, companiile indiene întâmpină dificultăți în accesarea pieței chineze din cauza unor bariere tarifare și netarifare.

India ar putea încerca să reducă dezechilibrul prin dezvoltarea producției interne și creșterea exporturilor către China, inclusiv în domeniul farmaceutic. Experții avertizează însă că reducerea unui deficit de 112 miliarde de dolari va necesita mai mult decât identificarea unor nișe de export și va depinde inclusiv de accesul reciproc pe piețe.