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Diplomatul devenit viral la summitul BRICS: A mâncat toate nucile în timp ce vorbea președintele Iranului

Diplomatul devenit viral la summitul BRICS: A mâncat toate nucile în timp ce vorbea președintele Iranului
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Din cuprinsul articolului

Un moment neașteptat a atras atenția în timpul summitului BRICS desfășurat în India. Un diplomat indian a fost surprins în timp ce mânca, aproape fără întrerupere, dintr-un bol cu nuci, în timp ce președintele Iranului, Masud Pezeshkian, își susținea discursul în sala de ședințe.

Flămânzilă de la summitul BRICS

Potrivit imaginilor publicate de Nexta, reprezentantul Ministerului de Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, aflat în apropierea delegației iraniene, a continuat să mănânce nucile pe parcursul discursului.

La un moment dat, diplomatul și-a lins chiar degetele, semn că gustarea părea să-i fi fost pe plac. În cele din urmă, o persoană aflată în apropiere i-a luat bolul din față, punând capăt momentului devenit rapid viral.

Incidentul s-a petrecut în cadrul celui de-al 18-lea Summit BRICS, organizat în perioada 12–13 septembrie la centrul de convenții Bharat Mandapam din New Delhi.

Reuniunea liderilor grupului s-a încheiat cu adoptarea unanimă a „Declarației de la New Delhi”, document care stabilește principalele direcții de cooperare între statele participante.

Ce este BRICS

BRICS reunește unele dintre cele mai importante economii emergente și urmărește consolidarea cooperării economice și politice dintre statele membre, precum și creșterea influenței acestora pe scena internațională.

Grupul a fost fondat de Brazilia, Rusia, India și China, iar Africa de Sud s-a alăturat ulterior. În ultimii ani, organizația s-a extins prin includerea unor state precum Egipt, Etiopia, Iran și Emiratele Arabe Unite.

Țările BRICS susțin o ordine economică și financiară internațională mai puțin dependentă de dolarul american și promovează utilizarea monedelor naționale în schimburile comerciale. Extinderea grupului reflectă, de asemenea, ambiția membrilor de a avea un rol mai important în stabilirea regulilor economice și geopolitice globale.

BRICS dispune și de propria instituție financiară, Noua Bancă de Dezvoltare, cu sediul la Shanghai, care finanțează proiecte de infrastructură și dezvoltare durabilă în statele membre.

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