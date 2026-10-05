Schimbarea orei de două ori pe an nu mai este aplicată în numeroase țări din lume, în timp ce România și celelalte state membre ale Uniunii Europene păstrează în 2026 sistemul orei de vară și al orei standard.

În Turcia, Rusia, China, India, Japonia, Iran și în mai multe state din Orientul Mijlociu, ceasurile rămân la aceeași oră pe tot parcursul anului.

În 2026, România trece din nou la ora de iarnă în ultima duminică din octombrie, după ce a intrat în ora de vară la sfârșitul lunii martie.

La nivelul Uniunii Europene, proiectul privind eliminarea schimbărilor sezoniere ale orei este discutat de mai mulți ani, însă statele membre nu au ajuns la un acord privind ora care ar trebui păstrată permanent.

Potrivit datelor centralizate pentru 2026, 178 de țări și teritorii nu aplică deloc ora de vară, în timp ce schimbarea sezonieră este utilizată în anumite perioade de 70 de țări sau teritorii. Situația diferă însă de la un stat la altul și, în unele cazuri, chiar în interiorul aceleiași țări.

În Europa, printre țările care nu schimbă ora se află Islanda, Belarus, Rusia, Armenia, Azerbaidjan și Georgia. Turcia a eliminat schimbarea sezonieră în 2016 și folosește în prezent aceeași oră pe tot parcursul anului. Rusia nu mai schimbă ceasurile din 2010.

În Asia, China, India, Japonia, Coreea de Sud, Indonezia, Malaezia, Singapore, Thailanda și Vietnam nu aplică ora de vară în 2026. China a renunțat la acest sistem în 1991.

În Orientul Mijlociu, aceeași regulă este valabilă în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Bahrain și Oman. Iranul nu mai schimbă ceasurile după ce a renunțat la ora de vară în 2022.

În America de Sud, Argentina, Brazilia, Columbia, Peru și Ecuador nu folosesc ora de vară în 2026. Brazilia a abandonat schimbarea sezonieră a orei în 2019.

Australia este unul dintre exemplele în care regulile nu sunt uniforme la nivel național. New South Wales, Victoria, Australia de Sud, Tasmania și Teritoriul Capitalei Australiene aplică schimbarea sezonieră, în timp ce Queensland, Australia de Vest și Teritoriul de Nord nu schimbă ora.

O situație similară există și în alte țări, inclusiv în Statele Unite și Canada, unde unele regiuni respectă ora de vară, iar altele au reguli proprii.

Motivele diferă de la un stat la altul. Printre argumentele invocate se află simplificarea programului cotidian, reducerea problemelor administrative și tehnice asociate schimbării orei și faptul că, în anumite regiuni, diferențele dintre durata zilei și a nopții sunt mai mici de-a lungul anului.

În apropierea Ecuatorului, de exemplu, variațiile sezoniere ale duratei zilei sunt reduse, astfel că beneficiul schimbării orei este considerat mai puțin relevant.

În Uniunea Europeană, discuția a căpătat amploare în 2018, când Comisia Europeană a organizat o consultare publică privind schimbarea orei. Au fost înregistrate aproximativ 4,6 milioane de răspunsuri, iar 84% dintre participanți s-au pronunțat pentru eliminarea schimbării orei de două ori pe an.

În septembrie 2018, Comisia Europeană a prezentat o propunere prin care schimbările sezoniere urmau să fie eliminate, iar fiecare stat membru ar fi putut decide dacă păstrează permanent ora de vară sau ora standard. Propunerea nu a fost însă finalizată, iar sistemul actual continuă să se aplice în Uniunea Europeană.

Pentru România, acest lucru înseamnă că schimbarea orei rămâne în vigoare și în 2026. Potrivit calendarului pentru acest an, ora de vară a început pe 29 martie, iar revenirea la ora standard este programată pentru 25 octombrie.