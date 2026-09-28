Ora de iarnă vine mai devreme în 2026. Când se schimbă ceasurile

Românii vor trece la ora de iarnă mai devreme în 2026 decât anul trecut, schimbarea urmând să aibă loc pe 25 octombrie, în ultima duminică a lunii. În noaptea de 24 spre 25 octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, de la 4:00 la 3:00.

În 2025, revenirea la ora standard a avut loc pe 26 octombrie, astfel că în acest an schimbarea se produce cu o zi mai devreme. Data nu este stabilită arbitrar: regulile europene prevăd că trecerea de la ora de vară la ora standard are loc în ultima duminică din octombrie.

În România, schimbarea orei se va produce în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026.

La ora 4:00, ceasurile vor fi date înapoi la 3:00. Prin urmare, ziua de duminică va avea 25 de ore, iar cei care respectă un program obișnuit de somn vor avea, teoretic, posibilitatea să doarmă o oră în plus.

După această modificare, România revine de la ora de vară a Europei de Est (EEST, UTC+3) la ora standard a Europei de Est (EET, UTC+2).

Telefoanele mobile, calculatoarele și majoritatea dispozitivelor conectate la internet își modifică automat ora, dacă este activată setarea automată pentru dată și oră. Ceasurile clasice și unele aparate trebuie însă reglate manual.

Data schimbării nu este fixată la 25 octombrie în fiecare an. Sistemul european stabilește trecerea la ora de vară în ultima duminică din martie și revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie.

Astfel, data poate varia în funcție de calendar.

În 2025, ultima duminică din octombrie a fost 26 octombrie. În 2026, ultima duminică cade pe 25 octombrie, ceea ce face ca schimbarea să fie cu o zi mai devreme.

Calendarul va avea o situație diferită în 2027. Ultima duminică din octombrie va fi atunci 31 octombrie, astfel că revenirea la ora standard va avea loc la cea mai târzie dată posibilă în cadrul regulii actuale.

Principalul efect imediat este că seara se va întuneca mai devreme, în timp ce diminețile vor deveni mai luminoase.

Schimbarea poate influența temporar programul de somn și ritmul circadian, însă trecerea din octombrie este diferită de cea din primăvară: ceasurile sunt date înapoi, astfel că noaptea schimbării este mai lungă cu o oră.

Pentru majoritatea oamenilor, adaptarea la diferența de o oră este de scurtă durată. Un program constant de somn și expunerea la lumină naturală în prima parte a zilei pot ajuta organismul să se sincronizeze cu noul program.

Faptul că data se schimbă de la un an la altul nu înseamnă că Uniunea Europeană a renunțat la sistemul schimbării sezoniere a orei.

Comisia Europeană a propus în 2018 eliminarea schimbării ceasurilor de două ori pe an. Parlamentul European și-a adoptat ulterior poziția asupra propunerii, însă statele membre nu au ajuns la un acord final în Consiliul UE. Prin urmare, în 2026 se aplică în continuare sistemul actual.

Consiliul UE precizează că, până la adoptarea unei decizii definitive, statele membre continuă să treacă la ora de vară în ultima duminică din martie și să revină la ora standard în ultima duminică din octombrie.