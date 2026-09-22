Echinocțiul de toamnă are loc în România în noaptea de 22 spre 23 septembrie 2026, la ora 03:05, și marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. În aceeași zi începe primăvara astronomică în emisfera sudică. Înperioada echinocțiului, durata zilei și cea a nopții ajung să fie apropiate, iar după acest moment nopțile devin treptat mai lungi decât zilele.

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, fenomenul astronomic se produce la ora 03:05, ora de vară a României. Echinocțiul are loc atunci când Soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică.

În apropierea echinocțiului, Soarele răsare în zona punctului cardinal est și apune în zona punctului cardinal vest. Ziua și noaptea au durate apropiate, însă egalitatea perfectă dintre cele două intervale nu se produce în mod necesar în ziua echinocțiului.

La latitudinile României, în momentul în care se află la culminație, Soarele ajunge la o înălțime medie de aproximativ 45 de grade deasupra orizontului.

După echinocțiul de toamnă, durata zilelor scade progresiv, iar nopțile se prelungesc până la solstițiul de iarnă, care în 2026 va avea loc pe 21 decembrie.

Echinocțiul de toamnă reprezintă unul dintre reperele calendarului astronomic. Din punct de vedere astronomic, momentul este atins atunci când longitudinea astronomică a Soarelui ajunge la 180 de grade. Punctul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc poartă denumirea de „punct autumnal”.

După trecerea acestui punct, traiectoria aparentă a Soarelui pe cer se deplasează tot mai jos. În emisfera nordică, Soarele răsare treptat mai târziu și apune mai devreme, ceea ce duce la scurtarea progresivă a zilelor.

Acest proces continuă până la solstițiul de iarnă. Ulterior, durata zilei începe din nou să crească, până la echinocțiul de primăvară.

Data echinocțiului nu este identică în fiecare an. Fenomenul are loc în a doua parte a lunii septembrie și marchează, din punct de vedere astronomic, trecerea către un nou anotimp.

Termenul „echinocțiu” provine din latinescul „aequinoctium”. Cuvântul este format din „aequus”, cu sensul de „egal”, și „nox, noctis”, care înseamnă „noapte”.

Denumirea face referire la faptul că, în perioada echinocțiului, durata zilei și cea a nopții sunt apropiate.

Într-un an calendaristic se produc două echinocții: unul în luna martie și unul în luna septembrie. Primul marchează începutul primăverii astronomice în emisfera nordică, iar al doilea marchează începutul toamnei astronomice.

Perioada în care are loc echinocțiul de toamnă coincide, în multe comunități rurale, cu desfășurarea lucrărilor agricole specifice sfârșitului de septembrie.

Recoltele sunt strânse treptat, iar produsele agricole sunt pregătite pentru depozitare și conservare. În gospodării începe și pregătirea proviziilor pentru sezonul rece, precum și organizarea spațiilor pentru păstrarea alimentelor și pregătirea lemnelor de foc.

Activitățile diferă în funcție de regiune, culturile cultivate și condițiile meteorologice din fiecare an.

În unele localități sunt organizate în această perioadă târguri și evenimente dedicate recoltelor și produselor de sezon.

Apropierea sezonului rece este urmată și de revenirea României la ora standard.

În 2026, schimbarea orei va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel încât ora 04:00 va deveni ora 03:00.

După această schimbare, România va reveni la fusul orar EET, corespunzător UTC+2.

La nivelul Uniunii Europene, regulile actuale privind schimbarea sezonieră a orei sunt în continuare în vigoare. Propunerea privind renunțarea la trecerea de două ori pe an între ora de vară și ora standard nu a fost adoptată.