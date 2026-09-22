Fostul deputat AUR, Gigi Becali, a vorbit despre noul dosar al lui Călin Georgescu și despre efectele politice pe care le-ar putea avea o eventuală arestare a fostului candidat la prezidențiale. Patronul FCSB susține că AUR și George Simion ar putea beneficia de susținerea lui Georgescu și a avansat, totodată, un scenariu privind viitorul liderului partidului.

Gigi Becali consideră că dosarul în care apare Călin Georgescu nu ar fi unul deosebit de grav, însă leagă problemele judiciare ale acestuia de activitatea sa publică din ultimii ani.

Fostul parlamentar AUR a spus că ancheta ar data din 2021 și a pus sub semnul întrebării momentul în care cazul a revenit în atenție.

Referindu-se la ancheta care îl vizează pe fostul candidat la prezidențiale, Becali a spus că trebuie văzut mai întâi ce conține dosarul și a susținut că, din informațiile sale, cazul ar fi „cam subțire”.

„Trebuie să vedem ce-i în dosarul ăla. Am înțeles că e un dosar din 2021, nu? S-a mai vorbit și în campania electorală despre acest dosar. Acum, părerea mea. Eu zic că este un dosar care nu e atâta de periculos, adică e cam subțire. Numai că el, dacă nu și-a văzut de treaba lui, nu-și vedea de treaba lui să stea cuminte în banca lui, nu mai avea problemele astea. Pentru că eu spun așa. Păi dacă e din 2021… dacă în 2024, acum sunt 2 ani. Păi cum adică 2 ani de anchetă? L-au lăsat acolo. El nu și-a văzut de treaba lui. Păi l-au mai înjurat susținătorii și pe președinte, pe Nicușor Dan, după a făcut campanie electorală și atunci au zis: scoateți-i dosarul ăla. Nu te pui cu statul. Cu statul nu te pui! Adică eu știu că eu sunt pățit. Adică eu nu m-am pus cu statul, numai că statului nu-i convenea de mine. Înțelegi? Și atunci, dacă te pui cu el, adică, da, uite, îți scoate. Bine, acum nu spun că Georgescu este cheie de biserică, că e lumină. E adevărat că are el păcatele lui”, a afirmat Gigi Becali, la B1 TV.

Afirmațiile reprezintă interpretarea lui Becali asupra situației lui Călin Georgescu.

Gigi Becali a avansat și un scenariu privind consecințele politice ale unei eventuale arestări a lui Călin Georgescu.

În opinia sa, principalii beneficiari ar fi AUR și George Simion, deoarece o parte din capitalul politic al fostului candidat la prezidențiale s-ar putea îndrepta către partid.

„Câștigă AUR-ul și cu Simion. Pentru că, după, tot capitalul vine la ei, în primul rând, vine la ei și la Simion. Și, în al doilea rând, scapă și de el dacă e arestat. Deci, lovesc doi iepuri dintr-un foc. Și capitalul lui și el, fără griji, adică nu mai îl iau ca pericol ca să facă vreun partid sau să candideze sau cutare”, a declarat Becali.

Patronul FCSB a mai susținut că Georgescu „se va liniști” chiar și în situația în care nu va fi arestat preventiv.

Becali consideră, de asemenea, că reacțiile AUR în apărarea fostului candidat la prezidențiale ar putea avea un efect negativ dacă sunt percepute drept o formă de presiune asupra instanței.

Fostul parlamentar AUR a vorbit separat și despre relația sa cu George Simion și despre modul în care îl vede pe liderul formațiunii.

Becali l-a descris drept „foarte deștept” și a spus că nu îl consideră „băiat rău”, însă l-a acuzat în același timp că minte.

„El nu-i băiat rău. Eu l-am cunoscut. E super băiat și foarte deștept, numai că spune pe loc ceea ce spune, dar când a plecat, la trei secunde a uitat. Nu îl mai interesează, că nici nu vrea să țină minte, că el știe că atunci te-a mințit și atunci ce să mai țină în minte o minciună? Te minte și pleacă mai departe. Dar el băiat rău nu e, deci nu are răutate. Asta e bine pentru Simion, că nu are răutatea. Nu-i dușmănos. Nu are răutate, are minciună”, a afirmat Becali.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Becali a discutat despre viitorul AUR și despre poziția lui George Simion în partid.

În același interviu, Gigi Becali a relatat și un episod despre o fostă avocată a sa, despre care susține că l-ar fi „trădat” într-un proces și că ar fi avut o relație cu fiul lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus.

Pornind de la această situație, Becali a făcut mai multe afirmații despre un presupus milion de euro care, potrivit spuselor sale, ar fi trebuit să ajungă prin intermediari sub forma unor donații pentru campania lui George Simion.

„De ce știu eu? Pentru că o avocată a mea, care era într-un proces, m-a trădat. Erau niște terenuri. Nu știam de ce s-au băgat ei, ăștia de la Realitatea, cu ăsta, cum îl cheamă, Maricel Păcuraru.

Dar care era situația? Ea, avocata asta, eu nu știam… Ea era amanta băiatului lui Maricel. Acum le-am aflat. Și m-a trădat, nu s-a dus la proces, n-a depus actele, n-a depus cutare, am pierdut procesul. Am făcut investigații și, până la urmă, fata asta, avocata, era amanta lui băiatului lui Maricel, care i-a luat și un apartament, adică probabil, m-a vândut pe asta, i-a luat un apartament penthouse de un milion jumate și el, Maricel… Este un dosar care nu este încă public, dar va apărea. I-a dat Maricel un milion de euro ca să-l dea la niște parteneri avocați, să-l împartă lui Simion. Adică în campanie. Numai că ăia nu au justificare. Probabil din milionul ăla, nu știu, 30.000, nu știu exact sumele, numai că știu că este un dosar în care ea, după, de frică, i-a turnat. Adică când a fost chemată: «da, domnule, mi-a dat ăsta Pacuraru un milion de euro cash, care să-i dau, să-i împart, să-i dă în campanie donații lui Simion la alegeri». Și atunci…”, a povestit patronul FCSB.

Aceste afirmații despre bani și presupusul dosar au fost prezentate de Becali ca informații pe care susține că le deține.

Gigi Becali și-a continuat afirmațiile despre liderul AUR și a avansat scenariul potrivit căruia acesta ar putea fi îndepărtat de la conducerea formațiunii în eventualitatea organizării unor noi alegeri.

„Dacă vor fi alegeri ceva”, atunci „îl vor extrage pe George de acolo”, a susținut Becali.

Fostul parlamentar AUR a legat această teorie de instituțiile statului și a afirmat că acestea nu ar permite ca George Simion să ajungă să conducă România.

„Nu își permit serviciile și instituțiile de forță ale României, nu permit ca un om ca George Simion să ajungă să conducă România. Îl lasă, îl lasă, îl lasă, probabil îi vor spune să facă pas înapoi, să stea cuminte, să facă el pas înapoi, dar nu el să conducă”, a afirmat Gigi Becali.

Declarațiile privind o eventuală îndepărtare a lui Simion de la conducerea AUR reprezintă scenariul avansat de Becali în cadrul interviului.