Gigi Becali anunță măsuri radicale după înfrângerea cu UTA

Eșecul suferit în etapa a șaptea din Superligă a provocat o reacție vehementă din partea conducerii de la FCSB. Înfrângerea cu 1-3 în fața echipei UTA Arad i-a lăsat un gust amar patronului echipei, care a analizat jocul prestației echipei la scurt timp după încheierea meciului.

Lipsa de eficiență din atac și absențele unor jucători de bază au fost punctate drept principalele cauze pentru randamentul scăzut al formației bucureștene.

„N-am nicio impresie, ce impresie? Nu mai avem valoare, trebuie să luăm jucători. N-am Tănase, Bîrligea, Olaru, care făceau cât de cât diferența. Acum nu mai e niciunul. E Joao Paulo, căruia i s-a urcat la cap, numai driblează continuu. Dă mă, pase! Nu există niciun fel de joc, nu există joc. Ei cred că trebuie să câștige doar fiindcă se numesc FCSB”, a spus Becali la Prima Sport.

Modificările tactice făcute în timpul meciului au vizat anumiți fotbaliști care au comis greșeli grave pe teren. Decizia de a scoate din joc doi dintre jucători a fost justificată prin erorile individuale care au dus la primirea golurilor sau prin lipsa de atenție în momentele decisive ale partidei.

„Acum, dacă e să o luăm așa... Cine a greșit? Uite de ce a fost schimbat [Boutoutaou]. Dacă pierzi mingea așa ușor și luăm gol... Bine că nu schimbăm portarul, că trebuia să-l schimb și pe Târnovanu. A făcut exact ca Joao Paulo în cupele europene, e cu capul în nori. Ăsta, Dawa, nu a fost schimbat din cauza asta, că el n-a greșit acolo (n.r. - la gol). A fost schimbat din cauza la capul ăla pe spate, de a dat-o la adversar să o bage în poartă”, a explicat finanțatorul echipei.

Analiza prestațiilor individuale a continuat cu observații stricte la adresa liniei mediane. Jocul fără consistență și deciziile greșite din treimea adversă au fost amendate public, fiind evidențiată diferența dintre un joc spectaculos pentru public și randamentul util pentru echipă.

„N-are forță de fotbalist. E «trichi-trichi», «puricel». N-are forță de fotbalist! Fotbalistul care are forță driblează și dă o pasă de gol, dă gol. Așa, că vine și vă impresionează pe voi... Poate voi sunteți mai deștepți, dar pe mine nu mă impresionează, că nu mă pricep la fotbal. Ce a creat, mă? Așa, că vine, plimbă mingea și apoi o pierde, pasele alea de le dă aiurea... A avut situații, dar a dat ori în aut, ori aiurea. Nu există realizări, prea multe mingi fără adresă. Trebuie să faci ceva. Uite, cum a făcut Stoian, a dat gol”, a adăugat patronul FCSB.

Prestația modestă din partea a doua a meciului a ridicat semne de întrebare și cu privire la tactica abordată. Sistemul de joc experimentat recent va fi abandonat definitiv, iar responsabilitatea pentru forma slabă a echipei este împărțită între conducere și stafful tehnic.

„Nu mai avem valoare, așa cred. Nici posesia măcar. Bine, ți-au dat ăștia un gol, dar măcar călărește-i. Te bat, dar călărește-i, fază după fază, bară, cutare. După ce au dat golul de 2-1 n-am văzut ocazii. Să vedem acum, poate să fie și de antrenor. Dacă nu pasează nimeni, nu văd combinații de joc, nimic... Bine, e posibil să fiu și eu vinovat, și cu MM. Că a zis «Hai să jucăm în 3». Bine, mă. Dar nu mai vezi în 3, acum mergem la 4 iar. Gata, s-a terminat în 3, am văzut sistemul în 3. Ne bate Arad, cea mai slabă echipă din Divizie, 3-1 pe teren propriu”, a completat finanțatorul.

Planul de urgență pentru redresarea echipei include implicarea directă în campania de achiziții și posibile schimbări pe banca tehnică dacă rezultatele nu se vor îmbunătăți în următoarele runde din Superligă.

„O să vedeți, aduc jucători. Cât timp e, cât nu e, aduc jucători. De acum aduc eu. Stau, studiez, iau eu legătura cu impresarii, mă ocup eu de transferuri, ce să fac? Dacă e iau din România, dau mai mulți bani și iau din România, ce știu. Nu mă las eu așa. E posibil să aduc și antrenor. Bă, tată, stai să vedem. Să mai treacă 4-5 etape, nu dau omul afară așa. 4-5 etape mai încercăm”, a concluzionat Gigi Becali.