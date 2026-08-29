CFR Cluj a obținut sâmbătă o victorie importantă în deplasare, impunându-se cu 3-2 în fața celor de la Csikszereda, într-o partidă din etapa a șaptea a Superligii.

Meciul de la Miercurea Ciuc a avut parte de răsturnări de situație, cele două formații alternând la conducere înainte ca echipa lui Marius Șumudică să dea lovitura decisivă.

CFR a deschis scorul în minutul 28, după ce Biliboc a ratat inițial o ocazie importantă. Atacantul clujenilor nu a mai greșit însă la următoarea fază, când a scăpat din nou singur spre poarta lui Eduard Pap și a înscris pentru 1-0.

Avantajul oaspeților a durat doar câteva minute. Csikszereda a restabilit egalitatea în minutul 33, Eppel marcând cu o lovitură de cap după o acțiune ofensivă a gazdelor.

CFR a intrat din nou în avantaj chiar înainte de pauză. În al doilea minut al prelungirilor, Perianu a înscris cu un șut spectaculos de la aproximativ 30 de metri, iar formația clujeană a intrat la cabine cu 2-1.

Gazdele au revenit rapid după pauză. În minutul 49, o respingere nefericită a lui Kresic a dus mingea în zona periculoasă, iar Csikszereda a profitat pentru a restabili egalitatea, scor 2-2.

Finalul a aparținut însă formației oaspete. Eduard Pap a intervenit excelent la un șut periculos al lui Korenica, însă portarul ciucan nu a mai putut face nimic la faza imediat următoare. Drazic a urmărit mingea respinsă și a trimis-o în plasă, stabilind scorul final, 3-2 pentru CFR Cluj.

Csikszereda a încercat să forțeze egalarea pe final, iar Szalay a fost aproape de gol în minutul 87, când lovitura sa liberă a trecut de portarul clujenilor și a șters bara.

CFR Cluj pleacă astfel cu toate cele trei puncte de la Miercurea Ciuc și ajunge la nouă puncte după primele șapte etape, ocupând locul 10 în clasament.

De cealaltă parte, situația devine tot mai complicată pentru Csikszereda. Formația din Miercurea Ciuc rămâne pe ultima poziție, fără nicio victorie în acest sezon și cu un singur punct acumulat până acum.