CFR Cluj, surpriza etapei: 1-0 cu FCSB

CFR Cluj a obținut una dintre cele mai importante victorii ale începutului de sezon, impunându-se duminică seara, pe teren propriu, cu 1-0 în fața celor de la FCSB, în etapa a șasea din SuperLiga. Succesul ardelenilor a venit după un meci în care bucureștenii au avut perioade importante de dominare, dar nu au reușit să transforme ocaziile în gol.

Partida din Gruia a început cu o fază controversată. În minutul 11, CFR Cluj a solicitat o lovitură de la 11 metri după un presupus henț comis de fundașul FCSB, însă arbitrul George Găman nu a dictat penalty, iar VAR nu a intervenit.

FCSB a preluat apoi controlul jocului și a avut mai multă inițiativă. Joao Paulo a încercat să-l surprindă pe portarul Vâlceanu cu un șut de la distanță în minutul 17, în timp ce Florin Tănase a avut o tentativă similară înainte de pauză.

Oaspeții au fost aproape de deschiderea scorului și în finalul primei reprize. Bîrligea a ajuns într-o poziție bună, dar a șutat pe lângă poartă, iar Joao Paulo l-a obligat din nou pe Vâlceanu să intervină după o execuție puternică de la aproximativ 25 de metri. La pauză, tabela indica însă 0-0.

FCSB a continuat să fie echipa mai periculoasă și după reluare. În minutul 53, Bîrligea a ratat o nouă ocazie, iar în minutul 71 noul intrat Ofri Arad a fost foarte aproape de gol, șutul său fiind deviat în bară.

CFR a dat însă lovitura în minutul 77. Joao Paulo a comis henț în propriul careu, iar după intervenția VAR arbitrul a acordat penalty pentru formația clujeană. Andrei Cordea, fost jucător al FCSB, și-a asumat executarea loviturii și a transformat fără emoții, ducând scorul la 1-0.

În ultimele minute, FCSB a forțat egalarea și a trimis tot mai mulți jucători în atac. Bucureștenii nu au reușit însă să găsească soluția pentru a desface defensiva gazdelor, iar CFR a rezistat până la fluierul final.

Victoria reprezintă un rezultat important pentru echipa pregătită de Marius Șumudică, mai ales în contextul perioadei dificile traversate de club. CFR a obținut astfel primul succes pe teren propriu în actuala ediție de campionat, în timp ce FCSB a suferit prima înfrângere a sezonului.

În urma rezultatului, FCSB a pierdut poziția de lider, fiind devansată de Dinamo, în timp ce CFR Cluj rămâne în partea inferioară a clasamentului.