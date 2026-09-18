O dronă a lovit joi turnul de răcire al unui reactor aparținând centralei nucleare din regiunea rusă Kursk. Anunțul a fost făcut vineri de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) pe platforma X, citând informațiile primite de la fața locului, conform France Presse.

Reprezentanții agenției cu sediul la Viena au precizat că reactorul vizat se afla în funcțiune în momentul producerii incidentului. Cu toate acestea, regimul de operare nu a fost perturbat și nu s-a declanșat niciun incendiu în urma impactului.

Pentru moment, nicio autoritate din Rusia sau Ucraina nu a oferit comentarii oficiale cu privire la datele furnizate de AIEA.

Directorul general al agenţiei, Rafael Grossi, a reafirmat că orice atac împotriva unei instalaţii nucleare este „inacceptabil” şi a făcut apel la reţinere maximă pentru a se evita riscul unui accident nuclear.

Avertismentul vine în contextul în care AIEA atrage atenția în mod constant asupra riscului de catastrofă atomică de la declanșarea ofensivei militare ruse pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Tensiunile în jurul acestui obiectiv strategic s-au acumulat constant în ultimii ani:

În anul 2024, preşedintele rus Vladimir Putin îi acuzase pe oficialii de la că ar vrea să lovească centrala, care are patru reactoare, situată în regiunea Kursk, la frontiera cu Ucraina.

De asemenea, în iulie, guvernatorul regiunii Kursk a acuzat Ucraina că ar fi lovit un turn de răcire al centralei nucleare Kursk II, care se află în construcţie. Kursk II este situată alături de prima centrală nucleară din Kursk, construită în anii 1970.

În august 2025, o dronă ucraineană provocase un incendiu în perimetrul său, fără ca un nivel anormal de radioactivitate să fi fost detectat.