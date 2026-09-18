Copiii din comunitatea românească din Orlivka/Cartal, regiunea Odesa, vor putea urma din nou clasa I cu predare în limba română, după ce autoritățile ucrainene au revenit asupra deciziei de închidere a clasei. Consulatul General al României la Odesa susține că demersurile diplomatice au dus la găsirea unei soluții pentru continuarea educației în limba maternă, potrivit unui anunț publicat de reprezentanța diplomatică.

Consulul Gerant al României la Odesa, Claudiu Tătaru, s-a deplasat joi, 18 septembrie, la Orlivka/Cartal pentru discuții privind situația clasei I cu predare în limba română. La întâlnire au participat reprezentanți ai administrației locale și regionale, conducerea școlii, părinți ai copiilor de etnie română, reprezentanți ai presei locale și membri ai unor organizații românești din regiunea Odesa.

Consulatul General al României la Odesa a transmis că soluția a fost obținută după discuții dificile, subliniind importanța păstrării dreptului copiilor din comunitatea românească de a studia în limba maternă.

„Astăzi, diplomația română a învins. Avem, din nou, clasa I de limba română la Orlivka. La 18 septembrie, Consulul Gerant al României la Odesa, Claudiu Tătaru, a revenit la Orlivka/Cartal pentru găsirea unei soluții definitive privind protejarea dreptului copiilor din comunitatea românească de a beneficia de educație în limba maternă. (…) A fost o discuție cu o foarte mare încărcătură emoțională și într-un context dificil, dar Consulatul nu a dezarmat și a făcut scut în fața etnicilor români pentru a asigura, în continuare, dreptul copiilor de a învăța în limba maternă”, a transmis Consulatul General al României la Odesa.

Printre participanții la discuții s-au numărat șeful Administrației Militare Raionale Ismail, Rodion Abashev, primarul orașului Reni, Igor Plehov, șeful secției de învățământ din Reni, Lilia Bondarenko, și directoarea școlii din Orlivka (Cartal), Olena Kaluian.

La întâlnire au fost prezenți și părinți ai copiilor români, reprezentanți ai mass-media locale și ai organizațiilor românești din regiunea Odesa, între care Asociația românilor din Izmail „Gavriil Musicescu”, Agenția de Dezvoltare Locală Orlivka-Cartal, Asociația cadrelor didactice de etnie română din regiunea Odesa, Centrul de Informare al României din Ismail și Asociația „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa.

Situația școlii din Orlivka a fost abordată și de președintele Nicușor Dan. El a declarat vineri că Ministerul Afacerilor Externe a deschis o investigație după închiderea clasei I cu predare în limba română.

Șeful statului a vorbit despre acest subiect la o conferință de presă susținută după Summitul Inițiativei pentru Integrare Carpatică „Carpathian 8”. El a spus că „s-au înregistrat progrese remarcabile în relațiile noastre bilaterale în ceea ce privește minoritatea română” și a subliniat că „școlile românești vor rămâne așa cum sunt”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a abordat la rândul său problema școlilor cu predare în limba română. Liderul de la Kiev a admis existența unor „situații izolate” în care astfel de unități de învățământ au fost închise, dar a susținut că problemele au fost ulterior soluționate.

Zelenski a dat asigurări că școlile românești din Ucraina nu vor fi închise.