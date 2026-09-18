PSD analizează posibilitatea de a înființa o comisie parlamentară de anchetă destinată verificării achizițiilor și contractelor derulate prin intermediul programului european SAFE. Anunțul a fost făcut de președintele social-democrat, Sorin Grindeanu, care a precizat că tratează cu maximă seriozitate această opțiune.

Mecanismul de finanțare a devenit deja un punct fierbinte pe agenda politică, derularea proiectelor stârnind controverse aprinse. În paralel, formațiunea AUR a trimis un denunț la Direcția Națională Anticorupție la începutul lunii septembrie, solicitând anchetarea mai multor achiziții de tehnică militară, vizând inclusiv înțelegerile comerciale cu companii din cadrul grupului Rheinmetall.

Intervenția liderului social-democrat a avut loc vineri seară, prin telefon, la Antena 3 CNN, în cadrul unor critici mai ample îndreptate împotriva fostului executiv condus de Ilie Bolojan.

Liderul social-democrat a subliniat că evaluează oportunitatea unei investigații derulate la nivelul Parlamentului, focusată exclusiv pe procedurile derulate prin instrumentul de finanțare european.

„Din acest punct de vedere, să știți că, de asemenea, analizez foarte serios să facem o comisie de anchetă în Parlament legată de achizițiile și de toate contractele SAFE”, a declared Sorin Grindeanu.

Până în prezent, Sorin Grindeanu nu a oferit detalii specifice cu privire la contractele vizate, suspiciunile concrete ce urmează să fie analizate sau calendarul exact în care PSD ar putea demara procedura formală în plenul Parlamentului.

România beneficiază de o sumă considerabilă prin programul Security Action for Europe, plafonul maxim fiind de 16,68 miliarde de euro acordat sub formă de împrumut pe termen lung. Aceasta reprezintă una dintre cele mai consistente alocări din întregul spațiu comunitar.

Prima tranșă din acest pachet financiar, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro (echivalentul a 15% din valoarea totală), a fost virată României la data de 26 august.

Conform datelor furnizate de Comisia Europeană, obiectivul principal al mecanismului SAFE este susținerea achizițiilor comune de echipamente de apărare și dezvoltarea capacităților industriale din sectorul militar european.

Documentele Ministerului Apărării indică faptul că pentru lunile august și septembrie au fost programate plăți de circa 800 de milioane de euro. Fondurile sunt destinate achitării tehnicii militare deja contractate și extinderii capacităților de producție la nivel național.

Printre echipamentele și proiectele incluse pe lista priorităților se numără sisteme de apărare antiaeriană, tehnologie antidronă, mașini de luptă destinate infanteriei, nave de patrulare, muniție, elicoptere și sisteme de radare.

Declarațiile recente fac parte dintr-o serie mai lungă de neînțelegeri politice privind cadrul normativ al programului SAFE. În luna mai, tensiunile dintre PSD și PNL s-au accentuat în Senat, ambele părți lansând acuzații legate de interesele financiare din spatele actelor normative.

La acel moment, social-democrații au eliminat prin amendamente 12 articole din ordonanța inițiată de Guvernul Bolojan, susținând că acestea ofereau facilități nejustificate unor operatori economici. De cealaltă parte, reprezentanții PNL au respins afirmațiile și au acuzat PSD că încearcă să favorizeze interese particulare prin modificările aduse.

În calitatea sa de președinte al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu a adresat atunci o sesizare Curții Constituționale privind un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern pe marginea ordonanței. În prezent, subiectul achizițiilor din sectorul de apărare este în atenția procurorilor DNA, ca urmare a denunțului formulat de AUR.