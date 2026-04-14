Reprezentantul Rheinmetall în România a anunțat că investițiile companiei în țară vor crea locuri de muncă și vor susține creșterea industrială

Nick Stirban, reprezentantul Rheinmetall în România, a afirmat că investițiile companiei în țara vor crește „capacitatea României de a produce bunuri critice de apărare în propria țară” și, totodată, vor „reduce dependența de furnizorii externi”. „Investițiile noastre creează locuri de muncă, stimulează creșterea industrială, modernizează sectorul autohton de apărare și întăresc rolul României ca pilon al arhitecturii de securitate colectivă a Europei”, a declarat acesta, într-un interviu.

Întrebat de ce România este importantă pentru Rheinmetall, Nick Stirban a explicat că acest lucru are legătură cu rolul geopolitic al țării. „Prin amplasarea sa pe flancul estic al NATO, cu acces direct la Marea Neagră, România este un punct de pivot crucial pentru securitatea regională, logistica militară și operațiunile de descurajare din Europa de Est. Vedem în România un necesar considerabil pentru extinderea capacităților militare în interesul NATO”, a spus acesta, pentru Mediafax.

Reprezentantul Rheinmetall a declarat că firma are deja o prezență solidă în România. Acesta a afirmat că firma colaborează și produce deja componente pentru diverse vehicule la Mediaș, printre care se numără vehiculul blindat pe roți Caracal sau Lynx, destinate momentan exportului.

Potrivit reprezentantului, „venirea Rheinmetall în România a adus pentru Mediaș o creștere a importanței industriale, cu investiții majore, locuri de muncă și integrarea firmelor locale în lanțuri europene de producție”.

Nick Stirban a declarat că peste 100 de companii românești fac deja parte din rețeaua Rheinmetall, fiind integrate în portofoliul de parteneri. De asemenea, pentru comenzile preconizate, compania va continua să extindă această rețea în România.

„Parteneriatele locale sunt prioritare pentru noi. Colaborarea cu întreprinderile române asigură reziliența prin intermediul unei rețele industriale locale puternice, integrează firmele locale în producția europeană de echipamente militare și îmbunătățește rezistența lanțului de aprovizionare. Astfel, acestea contribuie atât la securitatea țării, cât și la economia națională”, a afirmat acesta.

Întrebat ce planuri va avea Rheinmetall în țară, Nick Stirban a declarat că, în calitate de partener industrial puternic, compania se angajează să construiască un ecosistem de apărare în România.

„Acesta nu se va limita sub nicio formă doar la vehicule, ci va include, de exemplu, nave militare, muniție, apărare antiaeriană sau fabricarea de explozibili. În acest fel, Rheinmetall va crea peste 2500 de locuri de muncă suplimentare în România, care pe orizontală vor crește exponențial și durabil de 3-4 ori”, a explicat acesta.

Reprezentantul companiei a declarat că, pe lângă industrializarea țării, o preocupare majoră o reprezintă consolidarea „autosuficienței României în domeniul apărării, prin crearea de unități locale de producție, de exemplu pentru muniție, vehicule blindate și echipamente pentru industria maritimă si aerospațială”.

Întrebat ce strategie pe termen lung urmărește Rheinmetall în România, Nick Stirban a declarat că firma vede România ca pe un hub operațional central în expansiunea sa europeană.

„Rheinmetall vede România ca pe un hub operativ central în cadrul expansiunii sale europene și urmărește crearea unei baze industriale stabile si independente în țară, care să sporească forța militară a României, să servească misiunilor NATO și, în același timp, să susțină obiectivele europene de apărare la nivel general”, a explicat acesta.