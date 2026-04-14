Banca Mondială avertizează că urmează o criză globală a locurilor de muncă după încheierea războiului din Orientul Mijlociu

Președintele Banca Mondială, Ajay Banga, a declarat că lumea se confruntă cu riscul unui deficit de aproximativ 800 de milioane de locuri de muncă în următorii 10–15 ani, în condițiile în care 1,2 miliarde de persoane vor ajunge la vârsta activă în țările în curs de dezvoltare, iar economiile respective vor crea doar circa 400 de milioane de joburi, potrivit unui interviu acordat pentru Reuters.

Mii de oficiali financiari globali participă în această săptămână la reuniunile organizate la Washington de Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, pe fondul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, care riscă să încetinească creșterea economică globală și să alimenteze inflația.

Impactul economic al conflictului depinde în mare măsură de durata armistițiului de două săptămâni anunțat de Donald Trump, cu doar câteva ore înaintea unor lovituri militare promise împotriva Iranului.

Armistițiul a oprit majoritatea atacurilor, însă nu a pus capăt blocadei efective impuse de Iran în Strâmtoarea Ormuz, care a provocat cea mai mare perturbare din istorie a aprovizionării globale cu energie. În paralel, continuă conflictul dintre Israel și Hezbollah, susținut de Iran, în Liban.

Ajay Banga a declarat că, în ritmul actual, economiile în curs de dezvoltare vor crea doar aproximativ 400 de milioane de locuri de muncă pentru cele 1,2 miliarde de persoane care vor intra pe piața muncii, ceea ce va genera un deficit de aproximativ 800 de milioane. Fostul director general al Mastercard a recunoscut că este dificil să se mențină atenția asupra problemelor pe termen lung, într-un context dominat de șocuri economice succesive după pandemia de COVID-19, cel mai recent fiind conflictul din Orientul Mijlociu.

Ajay Banga a declarat că este necesară gestionarea simultană a problemelor imediate și a celor structurale.

„Trebuie să facem două lucruri în acelaşi timp. Există problemele pe termen scurt prin care trecem acum, dar pe termen lung avem această problemă a locurilor de muncă şi a apei”, a spus acesta.

El a precizat că va continua să mențină în centrul discuțiilor provocările pe termen lung, inclusiv crearea de locuri de muncă, conectarea populației la rețelele de electricitate și asigurarea accesului la apă potabilă.

Comitetul pentru Dezvoltare al Băncii Mondiale a prezentat planuri de colaborare cu țările în curs de dezvoltare pentru simplificarea politicilor și reglementărilor care au împiedicat investițiile și crearea de locuri de muncă.

Discuțiile vizează transparența în acordarea autorizațiilor, combaterea corupției, legislația muncii și a terenurilor, barierele în deschiderea de noi afaceri, logistica, sistemele comerciale mai eficiente și obstacolele non-tarifare din comerț. Ajay Banga a avertizat asupra consecințelor în cazul în care problema nu este abordată.

„Nu cred că vom ajunge la o situaţie ideală în următorii 15 ani în care toată lumea va avea un loc de muncă, dar dacă nu facem nimic, consecinţele vor fi grave, inclusiv migraţie ilegală şi instabilitate”, a spus el.

Datele Națiunile Unite arată că peste 117 milioane de oameni erau strămutați la nivel global în 2025.

Banga a declarat că tot mai multe companii din economiile emergente se extind la nivel internațional, inclusiv Reliance Industries, Mahindra Group și Dangote Group. Banca Mondială încearcă să atragă mai multe investiții din sectorul privat, iar reuniunile din toamnă ale FMI și Băncii Mondiale, care vor avea loc la Bangkok, vor fi dedicate mobilizării capitalului privat pentru proiecte de dezvoltare.

Pe lângă locurile de muncă, accesul la apă potabilă reprezintă o altă prioritate majoră pentru instituție. Banca Mondială, împreună cu alte bănci de dezvoltare, pregătește o inițiativă pentru a asigura acces sigur la apă pentru încă un miliard de persoane.

Programul se adaugă unor inițiative existente pentru conectarea a 300 de milioane de gospodării din Africa la electricitate și pentru îmbunătățirea sistemelor de sănătate.

Instituția a identificat cinci domenii principale care ar putea beneficia de investiții: infrastructura, agricultura pentru micii fermieri, asistența medicală primară, turismul și industria prelucrătoare cu valoare adăugată.

Potrivit lui Banga, aceste sectoare sunt mai puțin dependente de comerțul global sau de externalizarea activităților din economiile dezvoltate și sunt mai puțin expuse impactului imediat al progreselor rapide din domeniul inteligenței artificiale. Ajay Banga a subliniat că atingerea obiectivului necesită eforturi comune.