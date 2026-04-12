Micro-dramele create cu AI au transformat industria divertismentului din China, dar autoritățile impun restricții

Micro-dramele animate cu ajutorul inteligenței artificiale câștigă teren în China, reduc costurile de producție cu până la 90%, dar se confruntă cu reglementări stricte și o competiție tot mai intensă, relatează The Economist.

Un nou tip de conținut, micro-dramele, domină tot mai vizibil piața de divertisment din China. Acestea combină structura serialelor clasice cu dinamica platformelor de social media, oferind episoade scurte, de aproximativ două minute, ușor de consumat pe telefon.

Un exemplu relevant este serialul animat „Preotul taoist și pisica portocalie: Lupta cu Regele Zombi”, în care o pisică tigrată, îmbrăcată în robe tradiționale, folosește talismane și lasouri laser pentru a înfrunta o armată de feline zombie. Producția a atras aproximativ 500.000 de vizualizări, ilustrând interesul publicului pentru acest tip de conținut.

Schimbarea preferințelor este vizibilă și în datele de consum. Timpul petrecut urmărind seriale clasice a scăzut cu 15% de la an la an în luna ianuarie. În același timp, utilizarea aplicației Red Fruit, deținută de ByteDance, a crescut de peste două ori.

Succesul micro-dramelor este susținut în mare parte de eficiența economică. Producțiile live-action, deja realizate cu bugete reduse și actori amatori, sunt acum depășite de variantele animate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Potrivit analiștilor de la HSBC, noile instrumente AI au permis reducerea costurilor de producție cu până la 90%. În același timp, volumul filmărilor pentru micro-drame live-action a scăzut cu aproximativ 80% în unele regiuni, iar remunerațiile actorilor, deja modeste, au fost reduse la jumătate.

Un producător din industrie afirmă că, la începutul lunii aprilie, doar câteva micro-drame fără animație AI mai erau în producție în China.

Creșterea rapidă a acestui sector a atras atenția autorităților. Începând cu 1 aprilie, toate seriile animate de tip micro-dramă care nu aveau deja aprobare pentru difuzare au fost eliminate de pe platformele online.

Noile producții trebuie să fie evaluate și aprobate înainte de a fi publicate. Această măsură introduce un control suplimentar asupra unui segment care s-a dezvoltat accelerat în ultimul an.

Pe lângă reglementări, piața se confruntă și cu alte dificultăți. Numărul foarte mare de producții generează o competiție acerbă, iar tot mai puține titluri reușesc să obțină suficiente vizualizări pentru a deveni profitabile.

În același timp, formatul scurt limitează relația dintre public și personaje. Micro-dramele nu reușesc să creeze același nivel de atașament emoțional ca serialele de lungă durată, ceea ce reduce fidelitatea spectatorilor.

În aceste condiții, giganții tehnologici încearcă să își diversifice strategiile.

Unul dintre ei, Alibaba, a lansat un nou sezon al serialului animat „Vânătorul de demoni”, o producție de lungă durată care a atras peste 10 milioane de urmăritori.