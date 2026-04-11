Cele mai captivante seriale pe care le poți urmări de Paște

Primăvara nu aduce doar vreme frumoasă pentru ieșiri în aer liber, ci și noi producții interesante pe platformele de streaming. Printre acestea se numără Daredevil: Born Again, The Dinosaurs și For All Mankind, oferind o varietate de genuri, de la supereroi la documentare științifice și ficțiune. Având în vedere că se împlinesc 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl, CNN difuzează o serie documentară de patru episoade, care oferă imagini inedite și interviuri cu martori ai tragediei, potrivit wired.com.

Tot în zona temelor nucleare, Hulu prezintă o adaptare ficționalizată a cazului Goiânia, un accident radioactiv petrecut în Brazilia în 1987, soldat cu patru decese. În paralel, platformele de streaming oferă și seriale mai ușor de urmărit, precum The Comeback, în care Lisa Kudrow revine pentru un al treilea sezon ce explorează lumea sitcomurilor create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Daredevil: Born Again revine pe Disney+ cu cel de-al doilea sezon, la mai bine de zece ani de la lansarea inițială pe Netflix. Charlie Cox își reia rolul lui Matt Murdock și se confruntă din nou cu Wilson Fisk, iar fanii serialului laudă atmosfera întunecată a producției, adesea comparată cu trilogia Dark Knight a lui Christopher Nolan.

În zona documentarelor științifice, The Dinosaurs, o producție Netflix narată de Morgan Freeman, explorează evoluția acestor creaturi de-a lungul a sute de milioane de ani, explicând de ce au dispărut și oferind atât lecții de istorie, cât și explicații științifice.

În același timp, serialele documentare despre crime reale rămân în atenția publicului. The TikTok Killer și Friends Like These: The Murder of Skylar Neese sunt disponibile pe Netflix și Hulu, prezentând anchete bazate pe urmele digitale și evidențiind rolul rețelelor sociale în rezolvarea crimelor

În zona dramă și mister, Scarpetta, cu Nicole Kidman și Jamie Lee Curtis, poate fi urmărit pe Prime Video și urmărește anchetele medico-legale ale unei examinătoare-șefe implicate în cazuri de crime violente.

Tot în luna martie, Netflix aduce în prim-plan Radioactive Emergency, o dramă inspirată dintr-un accident radioactiv real din Brazilia, și Something Very Bad Is Going to Happen, un thriller horror semnat de frații Duffer.

For All Mankind revine cu al cincilea sezon pe 27 martie și prezintă o lume în care rușii au câștigat cursa spațială, iar americanii încearcă să recâștige supremația pe Lună.

Primăvara aduce nu doar vreme perfectă pentru ieșiri în aer liber, ci și noi producții de urmărit pe platformele de streaming, printre care Daredevil: Born Again, The Dinosaurs și For All Mankind. Pe fondul apropierii a 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl, CNN difuzează imagini inedite și interviuri cu martori ai evenimentelor, oferind o perspectivă detaliată asupra celui mai costisitor accident nuclear din istorie, potrivit wired.com.

Seriale pe care le poți viziona în a doua parte a lunii martie

Hulu readuce în atenție incidentul de la Goiânia, un caz puțin cunoscut de contaminare radioactivă petrecut în Brazilia, în 1987, la un an după dezastrul de la Cernobîl. Accidentul a fost cauzat de o sursă medicală veche, care conținea cesiu-137, scoasă dintr-un aparat de radioterapie și manipulată de localnici neconștienți de pericol.

Seria Hulu explorează atât efectele imediate, cât și consecințele pe termen lung ale contaminării, prezentând impactul devastator al radiațiilor asupra comunității.