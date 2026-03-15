Zmeura de Aur 2026. „Snow White” și „War of the Worlds”, cele mai criticate filme ale anului

Remake-urile Snow White și War of the Worlds s-au aflat în centrul atenției la cea mai recentă ediție a galei Golden Raspberry Awards, evenimentul care ironizează anual cele mai slabe producții cinematografice. Cunoscute și sub denumirea de „Zmeura de Aur”, trofeele sunt decernate cu puțin timp înaintea ceremoniei Academy Awards și parodiază excesele și eșecurile industriei de film de la Hollywood.

Adaptarea live-action Snow White, produsă de The Walt Disney Company, a fost în centrul mai multor controverse încă din faza de producție.

Filmul reinterpretează celebra animație din 1937, însă lansarea sa nu a reușit să convingă publicul și criticii.

Actrița Rachel Zegler, protagonista filmului, a atras reacții negative după ce a criticat versiunea originală și a descris personajul prințului drept un „hărțuitor”. Declarațiile sale au provocat dezbateri aprinse în rândul fanilor Disney.

De asemenea, alegerea unei actrițe latino-americane în rolul principal a generat discuții pe rețelele sociale despre politicile de diversitate ale studioului. În final, cele mai multe critici au vizat însă modul în care au fost realizați piticii din film.

Personajele generate pe computer au fost considerate de organizatorii galei drept „înfricoșătoare și artificiale”. Ele au primit premiul pentru cel mai prost rol secundar masculin și au fost desemnate și cel mai slab duo de pe ecran.

Titlul de cel mai prost film al anului a revenit remake-ului War of the Worlds, produs de Amazon pentru platforma Prime Video. Pelicula se inspiră din romanul scris de H. G. Wells, care a mai fost adaptat pentru marele ecran, inclusiv în celebra versiune regizată de Steven Spielberg. Noua interpretare a ales însă o abordare neobișnuită, prezentând acțiunea prin apeluri video și interfețe digitale.

Organizatorii Razzie au ironizat rezultatul, descriind filmul drept „o comedie involuntară”. Protagonistul producției, rapperul Ice Cube, a primit premiul pentru cel mai prost actor.

Filmul a mai câștigat trofee pentru cel mai slab regizor, acordat lui Rich Lee, și pentru cel mai prost scenariu, semnat de Kenny Golde și Marc Hyman. De asemenea, producția a fost desemnată cel mai slab remake sau sequel.

Premiul pentru cea mai proastă actriță a fost acordat interpretei Rebel Wilson pentru rolul din comedia de acțiune Bride Hard.

În ciuda criticilor dure, remake-ul War of the Worlds a devenit un succes surprinzător pe platforma Prime Video, mulți spectatori fiind curioși să vadă filmul după reacțiile negative ale criticilor. Gala Golden Raspberry Awards a fost lansată în 1981 pentru a satiriza tendința industriei cinematografice de a se celebra excesiv. Aproximativ 1.100 de membri ai Golden Raspberry Foundation votează anual câștigătorii, provenind din Statele Unite și din alte zeci de țări.

Cea de-a 46-a ediție a premiilor a avut loc pe 14 martie, cu o zi înaintea ceremoniei Academy Awards. Evenimentul continuă să rămână una dintre cele mai cunoscute satire dedicate industriei de film.