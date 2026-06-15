Din cuprinsul articolului Adrian Veștea: Nu urmăresc o confruntare internă

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat, luni seară, că nu își va depune mandatul, după ce conducerea PNL a votat să îi ceară să renunțe la desemnarea primită din partea președintelui Nicușor Dan.

Într-un mesaj transmis după ședința Biroului Politic Național al PNL, la care au participat și parlamentarii, primarii și președinții de consilii județene ai partidului, Veștea a afirmat că își va continua demersurile pentru formarea Guvernului.

„Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a transmis Adrian Veștea.

Acesta a precizat că respectă decizia conducerii PNL, însă consideră că propunerea sa ar fi trebuit analizată dincolo de „presiunea și emoțiile momentului”.

„Nu sunt un om conflictual și nu mi-am dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului. Respect decizia colegilor mei, chiar dacă mi-aș fi dorit ca propunerea pe care am prezentat-o să fie analizată dincolo de presiunea și emoțiile momentului”, a afirmat premierul desemnat.

Veștea a respins acuzațiile potrivit cărora acceptarea mandatului ar reprezenta o acțiune împotriva conducerii PNL sau a lui Ilie Bolojan.

„Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan. Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un «act ostil» sau o încercare de rupere a partidului. Nu am construit nimic împotriva colegilor mei și nu urmăresc o confruntare internă”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a reiterat că nu susține varianta unui executiv minoritar.

„Guvern minoritar? Nu sunt vremuri pentru așa ceva. Am răspuns unei responsabilități într-un moment în care țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a subliniat Veștea.

El a adăugat că nu va transforma divergențele politice într-un conflict personal și că va continua să își susțină proiectul de guvernare.

„Nu voi transforma diferențele de opinie într-un conflict personal și nu voi răspunde atacurilor prin alte atacuri. Dar voi apăra cu fermitate buna mea credință, munca depusă și dreptul de a demonstra că această formulă poate oferi României soluțiile de care are nevoie”, a mai transmis Adrian Veștea.

Mesajul său vine după ce Biroul Politic Național al PNL a votat, luni seară, cu 39 de voturi pentru, 13 împotrivă și 3 abțineri, solicitarea ca Adrian Veștea să își depună mandatul de premier desemnat până marți, la ora 10:00. Totodată, conducerea liberală a decis ca grupurile parlamentare ale partidului să nu susțină Guvernul Veștea în Parlament.