Fostul premier Ludovic Orban, care a făcut parte din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan, susține că Partidul Național Liberal se află într-un moment decisiv după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Liderul Forța Dreptei vorbește despre o „preluare ostilă” a PNL și afirmă că partidul trebuie să aleagă între păstrarea identității sale politice și apropierea de PSD.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor tot mai mari din interiorul PNL, după nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

Ludovic Orban și-a exprimat sprijinul pentru Ilie Bolojan și pentru liderii liberali care se opun actualei direcții din partid.

„Sunt alături de Ilie Bolojan și de toți liberalii de caracter care se opun preluării ostile a Partidului Național Liberal de către PSD prin intermediul lui Nicușor Dan și al prelungirilor lui instituționale”, a transmis fostul premier.

Orban consideră că liberalii se află în fața unei decizii istorice care va determina viitorul partidului.

Fostul lider liberal susține că partidul poate reveni în prim-planul politicii românești dacă va continua să fie reprezentat de lideri cu susținere publică.

„Partidul Național Liberal are de ales între a fi și a nu mai fi. Dacă decide să redevină pilonul de dreapta al democrației din România și se bazează pe lideri de valoare ca Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, Dan Motreanu etc., care se bucură de susținere publică și care pot să ofere o șansă reală partidului de a avea din nou capacitatea de a câștiga alegerile, are un viitor cert”, a afirmat Orban.

Acesta a adăugat că ar fi dispus să colaboreze cu liberalii din PNL prin intermediul formațiunii Forța Dreptei pentru construirea unui proiect politic comun.

În același mesaj, Ludovic Orban a susținut că o parte dintre liderii partidului ar împinge PNL spre o apropiere de PSD.

„Dacă, în schimb, aleg să se sinucidă politic și să predea partidul armatei de ocupație compusă din indivizi ca Thuma, Predoiu, Bogdan, pilotați de PSD și de servicii, îmi este clar că nu aș avea ce să caut într-un partid breloc al PSD”, a declarat fostul premier.

Orban a mai spus că, într-un astfel de scenariu, va susține orice construcție politică liberală care poate oferi o alternativă democratică și reformistă: „În această dramatică situație nu voi avea altceva de făcut decât să particip la orice construcție politică bazată pe filozofia liberală care să ofere românilor o alternativă democratică, reformistă și morală la dezastrul politic provocat de complicitatea dintre Nicușor Dan, PSD și sistem”.

În timp ce criticile din interiorul și din afara PNL se înmulțesc, premierul desemnat Adrian Veștea susține că există premisele formării unei majorități parlamentare care să susțină noul Guvern.

Acesta a declarat că a discutat cu președintele Nicușor Dan și cu Eugen Tomac, care l-ar fi asigurat că există sprijinul necesar pentru învestirea Executivului.

„M-am consultat cu domnul președinte Nicușor Dan, cu Eugen Tomac, care a avut consultări cu partidele politice și care m-a asigurat că este o astfel de majoritate”, a declarat Veștea.

Premierul desemnat a precizat că prioritatea sa este formarea rapidă a unui guvern funcțional, într-un moment în care România se confruntă cu provocări economice și politice.

Adrian Veștea a anunțat că nu intenționează să modifice programul de guvernare elaborat de echipa lui Ilie Bolojan.

„În câteva zile veți vedea că programul de guvernare pe care l-a avut Guvernul Bolojan și care a fost agreat de toate partidele îl voi prelua integral, fără a modifica nicio virgulă”, a afirmat premierul desemnat.

Totodată, acesta a precizat că va propune o echipă guvernamentală formată din persoane cu experiență și integritate.

„Voi veni cu o listă de miniștri, persoane care vor avea integritate, vor avea expertiză profesională, în așa fel încât să nu stăm să descoperim birourile prin ministere sau să înțelegem ce înseamnă fișa postului dintr-un anumit minister, ci de a doua zi să ne așezăm pe treabă”, a declarat Adrian Veștea.

Premierul desemnat s-a declarat optimist în privința votului din Parlament și a făcut apel la responsabilitatea tuturor partidelor.

„România are nevoie de un guvern. România are nevoie să fie guvernată”, a spus Veștea.

Acesta a avertizat că prelungirea instabilității politice ar putea afecta economia și ar putea amplifica problemele cu care se confruntă țara: „Dacă vrem să persiste această situație de imprevizibilitate în care costurile cresc, dacă vedem că cursul valutar este la un alt nivel la care n-a mai fost niciodată, dacă nu înțelegem să punem interesul național înaintea intereselor personale sau de partid, înseamnă că nu ducem țara înainte”.