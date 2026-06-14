Nicușor Dan a mutat cu Veștea, dând șah PNL! Să vedem cum mută "Secta lui Ilie-Sărăcie"
- Dan Andronic
- 14 iunie 2026, 09:29
După multe calcule matematica parlamentară a dat cu virgulă și că jocurile abia încep! Ei bine, bomba a bubuit în această dimineață: președintele Nicușor Dan a anunțat oficial că Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar noul premier desemnat este liberalul Adrian Veștea.
Nicușor Dan a înțeles rapid că „râde UE de noi” cu un guvern blocat în Parlament și a mutat rapid, lăsând la o parte utopiile tehnocrate pentru o „soluție politică”.
Haideți să facem o analiză la sânge, în cel mai pur stil chirurgical, asupra acestei rocade și să vedem cum se poziționează marile tabere: PNL, USR, AUR și PSD.
Retragerea lui Tomac: Sacrificiul programatic
Tomac s-a retras ca un domn, dar adevărul este că a fost trimis pe banca de rezerve de cerbicia politicienilor.
Când vii într-o țară în recesiune tehnică (-1,9% în T4 2025) și cu titluri de stat la dobânzi de 7,38% și propui chestii de tipul „stat agentic”, „sandbox-uri de inteligență artificială” și tăierea bonusurilor nesimțite din companiile de stat, deranjezi prea multe rețele.
Adrian Veștea: Mutarea de șah la PNL
Nicușor Dan dă PNL marea lovitură. După ce l-au refuzat pe Tomac, liberalii au ocazia să își instaleze propriul om la Palatul Victoria: Adrian Veștea. Nicușor Dan l-a descris perfect: „o persoană categoric occidentală, de dialog, preocupată de dezvoltare, care a dezvoltat aeroportul din Brașov și a lucrat mult cu bugete”.
Veștea vine cu un parcurs de 30 de ani în PNL. Nu este un parașutat politic, este un om de partid care are în spate primarii, președinții de consilii județene și structurile din teritoriu. Pentru liberali, numirea lui înseamnă recâștigarea controlului total asupra resurselor administrative.
Ilie Bolojan va avea de ales în a da voturile unui guvern care să fie conduse de un liberal, fie să refuze și să ne arate că de fapt marea sa problemă este orgoliul personal.
USR: Între pragmatism și frica de izolare
USR-ul s-a trezit într-o poziție ingrată. L-au refuzat pe Tomac sperând că vor negocia de pe poziții de forță. Acum, cu Veștea pe masă, USR nu prea mai are spațiu de întors. Veștea este un liberal cu profil administrativ curat, greu de atacat pe linie de corupție.
Dacă USR votează împotrivă, riscă să fie acuzați că blochează o persoană „categoric occidentală” și care știe să atragă fonduri europene.
Cel mai probabil, USR va intra la negociere pe noul program de guvernare, încercând să salveze măcar propriile poziții guvernamentale, dar vor trebui să înghită abandonarea lui Ilie Bolojan.
AUR: S-a terminat muniția cu „globaliștii”
Pentru AUR, Tomac era ținta perfectă: un tehnocrat școlit la Bruxelles care voia să digitalizeze tot, să folosească inteligența artificială și să aducă muncitori extracomunitari pe bandă rulantă.
Cu Adrian Veștea, discursul AUR își pierde din tracțiune. Veștea este un ardelean așezat, un om care vorbește despre drumuri, aeroporturi și problemele de la firul ierbii.
AUR va încerca să atace în continuare pe tema deficitului bugetar masiv de 7,9% lăsat de Bolojan, dar le va fi mult mai greu să-l portretizeze pe Veștea ca pe o „păpușă a intereselor străine”. Expectativa lor va fi agresivă pe rețelele sociale, dar în Parlament vor vota la vedere împotrivă, sperând în anticipate.
PSD: Spectatorul mulțumit care așteaptă decontul
Deocamdată la sediul din Kiseleff e liniște și se deschid sticlele de șampanie. PSD-ul a privit de pe margine cum dreapta s-a măcelărit singură în ultimele săptămâni. Prăbușirea Cabinetului Bolojan și eșecul lui Tomac sunt victorii curate pentru ei.
Cum va juca PSD cu Veștea? Simplu: vor negocia la sânge. Ei știu că Veștea, ca fost președinte de Consiliu Județean, înțelege limbajul baronilor locali.
PSD s-ar putea să nu intre direct la guvernare, dar ar putea asigura o susținere parlamentară masivă din umbră, în schimbul deblocării banilor din Programul „Anghel Saligny”. Exact acolo unde Tomac voia să finanțeze doar proiectele cu stadiu de peste 50% și a indexării pensiilor de la 1 ianuarie 2027 pe cifre mari, electorale.
Realpolitik în loc de utopie digitală
Nicușor Dan a făcut o mișcare de Realpolitik pur. A înțeles că un program de guvernare care sună ca un trailer de film SF, plin de „sandbox-uri de reglementare”, nu va trece niciodată de votul unor parlamentari care se gândesc doar la sinecurile din companiile de stat și la primăriile lor comunale.
Tomac a căzut victimă Sectei lui Bolojan. Veștea vine să salveze ce se mai poate salva din stabilitatea țării. Are cifrele dezastruoase în față, inflația de 10,7% și recesiunea tehnică. PNL are acum la dispoziție pâinea și cuțitul, dar decontul va fi uriaș dacă jaloanele PNRR nu sunt salvate până pe 31 august.
Rămâneți pe poziții, măi băieți, că de data asta chiar se împart cărțile mari!