Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, susține că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru reprezintă o încercare a președintelui Nicușor Dan de a atrage voturi din interiorul PNL pentru viitorul Guvern.

Petrișor Peiu afirmă că retragerea lui Eugen Tomac și desemnarea lui Adrian Veștea au legătură cu lipsa unei majorități parlamentare pentru primul premier desemnat.

„Disperare. Efectul disperării. Știa toată lumea că nu are nicio șansă Eugen Tomac și din disperare încearcă să rupă niște liberali”, a declarat Petrișor Peiu pentru publicația Cotidianul.

Liderul senatorilor AUR a susținut că noua nominalizare ar avea ca obiectiv atragerea unor voturi din partea parlamentarilor PNL pentru viitorul Cabinet.

„Nu știu ce vor să facă liberalii care vor să voteze guvernul. Asta nu am de unde să știu. Dar are scopul această numire de a rupe din voturile PNL un număr de câteva zeci de voturi care adăugate la voturile PSD să permită trecerea unui guvern”, a spus liderul senatorilor AUR pentru sursa citată.

Petrișor Peiu a declarat că atât Eugen Tomac, cât și Adrian Veștea reprezintă, în opinia sa, aceeași direcție politică.

„Amândouă înseamnă Nicușor Dan. Sunt nume diferite ale lui Nicușor Dan. E un paravan pentru guvernul lui Nicușor Dan și, în același timp, e o persoană care nu are un profil politic foarte pronunțat”, a completat Petrișor Peiu.

Potrivit acestuia, Adrian Veștea ar avea, teoretic, șanse mai mari decât Eugen Tomac de a atrage sprijin parlamentar, însă rezultatul votului rămâne incert.

Duminică dimineață, președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și că noua propunere pentru funcția de prim-ministru este Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL.

„Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață, și în aceste condiții, îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Dl Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, un președinte de CJ de succes, a fost un ministru de succers. E o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare, de exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că schimbarea de la nivelul desemnării premierului arată că este nevoie de o formulă politică pentru formarea viitorului Executiv.

„Vreau să-i mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, asumare și responsabilitate. Și vreau să săpun că nici dl Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment, însă, este clar că o soluție politică este cea care este potrivită. Și vreau să le mulțumesc și tuturor care erau pregătiți să facă parte din Guvern”, a motivat Dan.