Paranoia la Kremlin: Putin taie supravegherea digitală de teama AI

Serviciile de securitate ruse au deconectat temporar un sistem special de supraveghere care îi proteja pe Putin și pe cei din cercul său apropiat în urma eliminării liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, de către americani și israelieni, potrivit Financial Times.

Presupusul incident evidențiază amenințarea sporită la adresa securității reprezentată de analiza video prin inteligență artificială pentru conducerea rusă, a declarat Ksenia Ermoșina, cercetător senior la Centrul pentru Internet și Societate al CNRS.

Asasinarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, de către americani și israelieni, la Teheran, l-ar fi tulburat pe președintele rus Vladimir Putin.

În urma eliminării lui Khamenei, serviciile de securitate ruse au închis părți ale unui sistem de supraveghere care îl proteja pe președintele rus și pe cei mai apropiați consilieri ai săi pentru a-l izola de internet.

Decizia a venit în condițiile în care milioane de ore de înregistrări video colectate de la camerele de trafic iraniene de către serviciile de informații israeliene le-au permis să identifice ora și locul exact al întâlnirii liderului suprem cu un consilier pe 28 februarie, ziua în care SUA și Israelul l-au eliminat pe Ali Khamenei și au lansat războiul împotriva Republicii Islamice.

Lovitura a arătat felul în care inteligența artificială (AI) poate procesa milioane de ore de videoclipuri de la mii de camere „pentru a extrage tipare și secrete la scară industrială”.

Internetul a fost o sursă de îngrijorare pentru Putin timp de ani de zile. De la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, regimul a recurs în mod regulat la întreruperi de internet pentru a-și consolida controlul asupra populației.

„În funcție de evenimentele politice, de marile sărbători, de evenimente precum Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg sau în regiunile de frontieră cu Ucraina unde există operațiuni militare, închiderea internetului poate fi activată fără niciun motiv – timp de o săptămână, două săptămâni sau mai mult”, a declarat Ksenia Ermoșina pentru France24.

Rusia a început să dezvolte un sistem de camere „inteligente” în 2015. Înainte de 2015, videoclipurile puteau fi salvate pe carduri de memorie, care puteau fi extrase și vizualizate în caz de infracțiune sau pentru eveniment anume. Sistemul era centralizat pe servere și, mai presus de toate, nu exista AI – aceste videoclipuri nu erau analizate de inteligență artificială.

În 2015, o companie numită NTech Lab, fondată de Rostech, o companie de stat folosită pentru „suveranizarea” tehnologiilor în Rusia, a devenit responsabilă de instalarea de camere „inteligente” care puteau analiza imagini și nu numai să le salveze, ci și să le trimită către un server.

Ministrul rus al Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-media, Maksut Șadaiev, a declarat în 2025 că încă nu era echipat cu acest tip de cameră fiecare oraș rusesc.

În 2023, existau 508.000 de camere în Rusia echipate cu AI. Nu este mult. Moscova avea, desigur, cele mai multe camere echipate cu AI din Rusia, cu 216.000 de dispozitive.

Moscova a fost, de asemenea, orașul pilot pentru acest proiect, laboratorul NTech implementând deja aceste camere echipate cu inteligență artificială în capitală în 2017. Șaptezeci și patru la sută dintre spațiile publice sunt echipate cu aceste camere „inteligente”: stații de autobuz, stații de metrou, muzee, sedii guvernamentale etc.. Nouăzeci la sută dintre clădirile în care locuiesc cetățenii au aceste camere.

Interesant este că în Rusia a început să se dezvolte un tandem între furnizorii de internet precum Rostelecom și camerele de supraveghere. Așa au ajuns aproape 90% din clădirile din Moscova să fie monitorizate de camere echipate cu AI.

Aceasta este o modalitate de a combina internetul - care este un serviciu care oferă ceva ce cetățenii își doresc - și supravegherea pentru consolidarea securității.

Singura modalitate de a securiza complet camerele este deconectarea lor de la internet. Totuși, atunci își pierd utilitatea. Este esențial să ai imagini live, cum ar fi cele ale celor care intră și ies din Kremlin sau ale celor care folosesc podurile din zonă.

Este foarte interesant și faptul că, atunci când Vladimir Putin se deplasează, dintr-un oraș în altul, există întotdeauna pene de internet. Este aproape ca într-o poveste de J.R.R. Tolkien.

„Observând întreruperile de conectivitate din Rusia, colegii mei și cu mine am observat că Putin se mișcă protejându-se prin absența conexiunii la internet. Așadar, consideră internetul o amenințare”, spune Ksenia Ermoșina. „De îndată ce există o conexiune la internet, crede că este vulnerabil, așa că ordonă deconectarea rețelei mobile”, a adăugat ea.