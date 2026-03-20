Rusia extinde restricțiile online pe fondul măsurilor de securitate

În mai multe regiuni din Rusia, accesul la internet mobil a fost întrerupt periodic în ultimele zile, în timp ce autoritățile au intensificat restricțiile asupra platformelor de mesagerie și serviciilor VPN, potrivit Reuters.

Situația a afectat activitățile cotidiene din orașe importante precum Moscova și Sankt Petersburg, unde angajați, șoferi și tineri utilizatori au întâmpinat dificultăți în utilizarea serviciilor digitale de bază.

Măsurile sunt prezentate de Kremlin drept parte a eforturilor de securitate și a aplicării legislației interne, însă diplomați străini și analiști citați de agenție spun că amploarea acestui control online indică și o consolidare a mecanismelor de supraveghere internă.

În ultima săptămână, internetul mobil a fost complet indisponibil zilnic în anumite zone din centrul Moscovei, din Sankt Petersburg și din alte mari orașe rusești, conform reporterilor aflați în acele regiuni și a opt diplomați străini de rang înalt din Rusia.

Lipsa accesului la rețea a afectat activități uzuale, de la navigația online până la comunicarea prin aplicații de mesagerie.

Întrebat despre restricțiile impuse aplicațiilor de mesagerie și serviciilor de internet, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat existența măsurilor. „Aceste măsuri au loc”, a declarat acesta pentru Reuters.

El a adăugat că ele sunt „parțial legate de faptul că o serie de companii străine refuză să respecte normele legislației ruse și parțial de măsurile de securitate împotriva amenințării dronelor ucrainene”.

Reuters notează că dronele de atac pot folosi rețelele celulare pentru a-și îmbunătăți navigația, iar acest argument este invocat de autoritățile ruse pentru justificarea unor limitări temporare ale conectivității.

În paralel cu restricțiile online, Rusia a introdus în acest an noi prevederi legale care obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile oricărui client la cererea Serviciului Federal de Securitate (FSB). Totodată, aceleași modificări legislative oferă agenției puterea de a crea o rețea de centre de detenție preventivă aflate sub propria sa jurisdicție.

Potrivit diplomaților citați de Reuters, obiectivul mai larg al consolidării controlului asupra internetului este întărirea controlului intern al Kremlinului în contextul războiului din Ucraina.

Aceștia au vorbit sub protecția anonimatului, invocând caracterul sensibil al subiectului. În evaluarea lor, prelungirea conflictului ar putea pune presiune asupra susținerii populare, iar în eventualitatea încheierii războiului, autoritățile ruse s-ar pregăti pentru eventuale forme de nemulțumire internă.

Unul dintre diplomați a declarat că Moscova și-a creat instrumentele necesare pentru a putea declanșa, la nevoie, o „mare represiune” în mediul online.

Jurnalistul rus de investigație Andrei Soldatov, specializat în activitatea serviciilor de securitate, a explicat că actuala abordare a autorităților trebuie înțeleasă și prin prisma experiențelor istorice ale statului rus.

„Liderii Rusiei și serviciile de securitate își amintesc de 1991 și își amintesc ce s-a întâmplat cu Rusia și ce s-a întâmplat cu ei când Moscova a oprit un război mare în Afganistan: țara s-a prăbușit, serviciile de securitate au fost fragmentate – a fost un dezastru”, a spus el.

Potrivit lui Soldatov, „ceea ce se întâmplă acum este că serviciile de securitate încearcă să creeze o situație în care – dacă Putin semnează un acord de pace sau dacă merge spre un război de durată – acest lucru să nu distrugă întregul sistem”.

Două surse ruse, care cunosc detalii despre înăsprirea controlului online, au declarat pentru Reuters că Moscova a analizat experiența altor state, în special China și Iranul, și a însărcinat autoritățile să dezvolte o metodă prin care să poată bloca porțiuni extinse din internet, atât mobil, cât și fix, în timp ce controlează comunicațiile online.

După invazia Ucrainei din 2022, Rusia a adoptat unele dintre cele mai restrictive legi din perioada post-sovietică în materie de cenzură și securitate internă.

În acest an, măsurile s-au extins și mai mult. La 24 februarie, în ziua care a marcat patru ani de la începutul războiului, președintele Vladimir Putin a participat la reuniunea anuală a FSB de la Moscova.

El le-a cerut reprezentanților agenției să intensifice lupta împotriva terorismului, categorie în care a inclus și atacurile venite din Ucraina, și să consolideze „spațiul informațional și digital”.

În ultimele luni, autoritățile ruse au acționat și împotriva Telegram și WhatsApp. Reuters scrie că, luna trecută, Rusia a încetinit funcționarea Telegram, aplicație cu peste un miliard de utilizatori activi, și l-a investigat pe fondatorul său, Pavel Durov, într-un dosar penal care include acuzații legate de terorism.

Oficialii ruși au susținut că Telegram ar fi fost compromis de servicii de informații din Ucraina și din state membre NATO și că, din această cauză, soldați ruși și-ar fi pierdut viața.

Telegram a respins acuzațiile și a susținut că autoritățile ruse încearcă să împingă populația către MAX, o aplicație de mesagerie susținută de stat și deja recomandată în școli și universități pentru comunicarea dintre părinți și elevi.

„În fiecare zi, autoritățile fabrică noi pretexte pentru a restricționa accesul rușilor la Telegram, în timp ce încearcă să suprime dreptul la viață privată și libertatea de exprimare”, a declarat Pavel Durov pentru Reuters.

El a adăugat: „Un spectacol trist al unui stat care se teme de propriul popor.”

WhatsApp a fost blocat complet luna trecută, după ce, potrivit autorităților ruse, nu a respectat legislația locală. Compania Meta, care deține aplicația, a criticat măsura și a descris-o drept un pas înapoi pentru securitatea oamenilor din Rusia.

În același timp, numărul serviciilor VPN blocate a crescut semnificativ. Potrivit ziarului Kommersant, citat de Reuters, până la jumătatea lunii ianuarie Rusia blocase peste 400 de VPN-uri, cu 70% mai multe decât la finalul anului trecut.

În rândul tinerilor, reacția a fost una de adaptare: unii au spus că vor continua să schimbe serviciile VPN pentru a putea accesa aplicații occidentale precum Instagram și Snapchat. „Dacă acești politicieni destul de bătrâni vor să blocheze totul, de ce nu au făcut aplicații rusești care să fie interesante?”, a spus Andrei, un tânăr care a refuzat să-și dezvăluie numele complet din cauza sensibilității subiectului.