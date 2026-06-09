Ancheta privind drona explodată în Portul Constanța se extinde

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a anunțat extinderea urmăririi penale în dosarul deschis după explozia unei drone maritime în Portul Constanța. Procurorii investighează acum și infracțiuni de distrugere cu consecințe deosebit de grave, pe lângă cele privind regimul armelor, munițiilor și materiilor explozive.

Ancheta a început după ce, în 5 iunie, a fost semnalată în zona Portului Constanța prezența unui dispozitiv militar care avea la bord armament și posibil material exploziv.

Inițial, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-au sesizat din oficiu, iar ulterior cauza a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Instituția a anunțat că a fost dispusă începerea urmăririi penale in rem pentru infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, precum și pentru nerespectarea regimului materiilor explozive.

Potrivit procurorilor, verificările efectuate în Portul Constanța au arătat că dispozitivul identificat era o dronă maritimă eșuată.

„Din cercetările la faţa locului, aflate în desfăşurare, a rezultat că în jurul orei 06.30, în zona Danei 78 a Portului Constanţa, a fost semnalată existenţa unei ambarcaţiuni militare de culoare gri, eşuată, de tipul dronelor maritime. Ambarcaţiunea militară, fără inscripţie, avea montate la vedere sisteme de supraveghere video şi antene de comunicaţii prin satelit. Ulterior, în jurul orelor 10.30, aceasta a explodat”, au transmis procurorii.

Cercetarea la fața locului a fost finalizată, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a anunțat că, printr-o ordonanță emisă în 8 iunie, au fost extinse cercetările și pentru alte infracțiuni.

„Prin ordonanţa din 08.06.2026 s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 253 alin. 1 şi 4 Cod penal, cu aplic. art. 2561 Cod penal rap. la art. 183 Cod penal; infracţiunilor de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 1 şi 5 din Codul penal (3 infracţiuni) şi nerespectarea regimului materiilor explozive, prev. de art. 346 alin. 1 şi 3 din Codul penal (3 infracţiuni), toate aflate în concurs real, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal. În prezent sunt desfăşurate activităţi de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanţelor de fapt”, au precizat procurorii.

Anchetatorii continuă activitățile de urmărire penală pentru a stabili proveniența dispozitivului, traseul acestuia și împrejurările care au dus la explozia produsă în Portul Constanța.