România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline pentru a evita întârzieri în îndeplinirea obligațiilor asumate prin PNRR și pentru a nu pierde accesul la finanțări europene importante, a declarat premierul desemnat Eugen Tomac. Acesta a anunțat că negocierile politice continuă, iar lista viitorului cabinet ar putea fi finalizată în zilele următoare.

Eugen Tomac a afirmat că principalul său obiectiv este formarea rapidă a unui executiv care să poată prelua responsabilitățile guvernării într-o perioadă cu mai multe termene-limită importante pentru România. Potrivit premierului desemnat, mesajul transmis partidelor politice în cadrul consultărilor din ultimele zile a fost acela că blocajul politic trebuie depășit cât mai repede.

„Fiecare zi pe care o avem fără un guvern învestit afectează economia, afectează cetățenii României. Sunt câteva urgențe care țin de termene precise și nu ne permitem să le ratăm”, a declarat Eugen Tomac la Radio România Actualități.

Premierul desemnat a atras atenția asupra calendarului european pe care România trebuie să îl respecte în următoarele luni.

Acesta a amintit că până la 31 august trebuie îndeplinite jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar la finalul lunii septembrie trebuie depusă ultima cerere de plată. De asemenea, începutul lunii octombrie este termenul pentru prima tragere de fonduri din programul european SAFE destinat înzestrării militare.

„Țara are câteva priorități urgente și îmi doresc ca partidele să manifeste mai multă deschidere pentru că împărțim în egală măsură responsabilitatea de a găsi o soluție corectă pentru a depăși acest moment de blocaj politic”, a declarat Eugen Tomac.

Eugen Tomac a afirmat că viitorul executiv va fi alcătuit din persoane cu experiență profesională și competențe în domeniile pe care le vor coordona.

În contextul criticilor formulate de unii lideri politici privind posibile afilieri ale unor viitori miniștri, acesta a susținut că accentul ar trebui pus pe pregătirea profesională și nu pe apartenența politică.

„Trebuie să ieșim din această logică de partizanat politic. Pentru mine cel mai important lucru este să conving partidele afiliate familiilor europene și care împărtășesc vectorul euroatlantic să susțină deblocarea acestei situații”, a afirmat el.

Tomac a anunțat că va continua discuțiile cu toate grupurile parlamentare și cu parlamentarii neafiliați pentru a obține sprijinul necesar votului de învestitură.

Premierul desemnat a declarat că lucrează la definitivarea echipei guvernamentale și că programul de guvernare ar putea ajunge în Parlament până la sfârșitul săptămânii.

„Probabil în cursul zilei de mâine voi finaliza lista cabinetului pe care vreau să-l formez. Am foarte multe întâlniri și doresc să identific persoane bine pregătite, dispuse să își asume această responsabilitate”, a spus premierul desemnat.

Acesta a transmis că viitorul guvern nu are în vedere majorarea taxelor și impozitelor și că va încerca să susțină mediul de afaceri prin măsuri care să stimuleze investițiile.

„Vrem ca românii să știe că în fruntea țării va exista un guvern aplicat pe priorități, care nu va mări taxe și impozite și care va încerca să fie cât mai prietenos cu mediul de afaceri”, a afirmat Eugen Tomac.

Întrebat despre primele măsuri pe care le-ar promova după învestire, Tomac a indicat finalizarea reformelor asumate prin PNRR și accelerarea proiectelor care permit accesarea fondurilor europene.

De asemenea, acesta a menționat reducerea abandonului școlar ca una dintre prioritățile pe care le consideră esențiale pentru viitorul României.

„Mă preocupă faptul că rata abandonului școlar este foarte mare. Trebuie să construim politici care să încurajeze tinerii să rămână în țară și să își construiască aici viitorul”, a declarat el.

Premierul desemnat s-a declarat încrezător că poate obține sprijinul necesar în Parlament și a reiterat că România are nevoie de stabilitate politică pentru a respecta angajamentele europene și pentru a continua proiectele de dezvoltare.