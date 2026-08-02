Matei Lucescu a vorbit despre problemele medicale ale bunicului său și a respins informațiile potrivit cărora Mircea Lucescu ar fi suferit de leucemie. Nepotul fostului selecționer a declarat că acesta avea o afecțiune hematologică cronică, însă cauza decesului din 7 aprilie 2026 a fost un infarct. Moartea antrenorului, la vârsta de 80 de ani, a fost confirmată la momentul respectiv de Federația Română de Fotbal și de spitalul în care era internat.

Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital după ce i s-a făcut rău în perioada în care se afla alături de echipa națională. În lunile care au urmat au apărut informații potrivit cărora fostul selecționer ar fi avut leucemie, însă Matei Lucescu a infirmat această variantă.

Nepotul fostului antrenor a declarat că Mircea Lucescu suferea de o boală hematologică, dar că afecțiunea era una cronică și nu i-ar fi provocat moartea. Pentru investigații și tratament, fostul selecționer apelase la unul dintre specialiștii din Belgia. Matei Lucescu a susținut că boala putea fi ținută sub control cu ajutorul unei medicații adaptate.

”Ceea ce vreau să punctez și cred că este foarte important de menționat este că Mircea nu a fost niciodată diagnosticat cu leucemie. Mircea nu a murit de leucemie. Ăsta este adevărul. El, într-adevăr, avea o boală hematologică cronică, la care speranța de viață pentru o persoană de vârsta lui era de 5-10 ani, pentru oamenii tineri, 30 de ani. El a avut, într-adevăr, o problemă hematologică, pentru care a mers la un specialist în Belgia, dar nu ăsta a fost motivul pentru care el a murit. El nu a avut o boală fulminantă, cum este leucemia, cu care poți să mori într-o săptămână-două sau în câteva luni. El suferea de o boală cronică, dar nu ăsta a fost motivul decesului. Sunt sute de pacienți în România care trăiesc cu această boală fără probleme, cu medicație adaptată, pot să trăiască ani de zile.”, a declarat Matei Lucescu, la Digi Sport Matinal.

Familia fostului selecționer considera că acesta mai avea mulți ani de trăit, în ciuda afecțiunii hematologice de care suferea. Matei Lucescu a pus problemele cardiace ale bunicului său și pe seama presiunii acumulate în timpul ultimelor meciuri ale echipei naționale, inclusiv partida disputată împotriva Turciei.

„Familia consideră că Mircea avea ani în față. Atunci... Ce să zic? Au fost acele meciuri, meciul cu Turcia, care a fost cu o presiune foarte mare, stresul prin care a trecut și, până la urmă, a făcut infarct, asta este situația. Venise un medic din Franța, dar prea târziu”, a mai spus fiul lui Răzvan Lucescu.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat. Presa internațională a relatat, de asemenea, că decesul a survenit după un infarct.

Născut pe 29 iulie 1945, în București, Mircea Lucescu a început fotbalul în 1961, la Școala Sportivă nr. 2 din Capitală.

Debutul său în Divizia A a avut loc pe 21 iunie 1964, în tricoul formației Dinamo București, într-un meci cu Rapid, câștigat cu scorul de 5-2. În perioada în care a fost jucător, a mai evoluat pentru Știința București și Corvinul Hunedoara.

La echipa națională a României, Mircea Lucescu a adunat 64 de apariții oficiale. El a purtat banderola de căpitan la Campionatul Mondial din Mexic din 1970.

Mircea Lucescu și-a început cariera de antrenor în 1979, la Corvinul Hunedoara. A promovat formația în prima divizie, iar în primul sezon disputat în eșalonul superior a încheiat campionatul pe locul al treilea.

Între 1981 și 1986 a pregătit echipa națională a României, pe care a calificat-o la Campionatul European din 1984. A urmat perioada petrecută la Dinamo, între 1985 și 1990. În acest interval a câștigat titlul în sezonul 1989-1990, două Cupe ale României și a ajuns în semifinalele Cupei Cupelor.

În 1990 a plecat în Italia, unde a preluat-o pe Pisa. Ulterior a antrenat Brescia timp de cinci sezoane, reușind promovarea în Serie A și câștigarea Cupei Anglo-Italiene în 1994.vDupă experiențele de la Reggiana și Inter Milano, Mircea Lucescu a revenit în România, la Rapid București, alături de care a câștigat campionatul și Cupa României.

În anul 2000, Mircea Lucescu a preluat-o pe Galatasaray. A cucerit Supercupa Europei după victoria împotriva lui Real Madrid și a câștigat campionatul Turciei. A continuat la Beșiktaș, formație alături de care a devenit campion în 2003.

Cea mai lungă perioadă a carierei sale de antrenor a fost cea de la Șahtior Donețk. Între 2004 și 2016, Mircea Lucescu a câștigat opt titluri de campion, șase Cupe ale Ucrainei și Cupa UEFA din 2009.

În finala competiției europene, Șahtior a învins-o pe Werder Bremen cu scorul de 2-1. După plecarea din Ucraina, antrenorul le-a mai pregătit pe Zenit Sankt Petersburg și Dinamo Kiev, dar și echipa națională a Turciei.

În august 2024 a revenit pe banca naționalei României, la aproape patru decenii după primul său mandat. Ultima perioadă petrecută ca selecționer s-a încheiat în 2026.

Palmaresul lui Mircea Lucescu cuprinde peste 30 de trofee câștigate în România, Turcia și Ucraina.

Cupa UEFA obținută în 2009 cu Șahtior Donețk a rămas una dintre cele mai importante performanțe ale carierei sale. Un alt moment important a fost Supercupa Europei cucerită cu Galatasaray în 2000, după succesul în fața formației Real Madrid.

Pentru rezultatele obținute de-a lungul carierei, Mircea Lucescu a primit de mai multe ori titlul de Antrenorul Anului în România și Ucraina. El a fost înmormântat pe 10 aprilie 2026, la Cimitirul Bellu din București.