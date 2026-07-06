Răzvan Lucescu, la Al-Sadd. Salariu de milioane și primul transfer de top pregătit de campioana Qatarului

Răzvan Lucescu începe o nouă provocare în cariera sa de antrenor. Tehnicianul român a fost prezentat oficial, duminică, la Al-Sadd, campioana en-titre a Qatarului, cu care a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani, cu opțiunea de prelungire pentru încă un sezon.

Anunțul a fost făcut de clubul qatarez pe platforma X, iar în aceeași zi Lucescu a condus și primul antrenament al noii sale echipe.

Numirea vine la mai puțin de trei săptămâni după despărțirea de PAOK Salonic, club cu care și-a reziliat contractul pe 19 iunie.

Răzvan Lucescu s-a aflat la conducerea formației elene în două mandate, între 2017-2019 și din mai 2021 până în această vară, perioadă în care a devenit unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria clubului.

În ultimul mandat a cucerit titlul de campion al Greciei în 2024 și a disputat trei finale ale Cupei Greciei, în 2022, 2023 și 2026.

La plecare, antrenorul a mărturisit că singurul său regret este faptul că nu a avut ocazia să își ia rămas-bun de la suporteri în modul în care și-ar fi dorit.

„Sunt fericit pentru ceea ce am realizat aici la PAOK. Sunt fericit pentru momentele fantastice pe care le-am trăit la PAOK. Sunt fericit pentru trofeele pe care le-am câștigat împreună. Singurul regret pe care îl am este că mi-aș fi dorit să am un alt mod de a-mi lua rămas bun de la fanii lui PAOK”, a transmis Lucescu.

La Al-Sadd, tehnicianul român a semnat un contract pe doi ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă un sezon.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Qatar și Grecia, Răzvan Lucescu va încasa un salariu de aproximativ 3,5 milioane de dolari pe sezon.

Stafful său tehnic rămâne aproape neschimbat. Alături de el vor continua să lucreze secundul Nae Constantin și traducătorul cu care a colaborat și la PAOK.

Al-Sadd este cel mai titrat club din Qatar, cu 19 titluri de campioană, inclusiv ultimele trei cucerite consecutiv.

Conducerea clubului i-a încredințat lui Răzvan Lucescu misiunea de a readuce echipa în elita fotbalului asiatic, principalul obiectiv fiind cucerirea Ligii Campionilor Asiei. Tehnicianul român îl înlocuiește pe banca tehnică pe italianul Roberto Mancini, fost selecționer al Italiei.

Totodată, Lucescu devine al treilea antrenor român din istoria clubului, după Ilie Balaci și Cosmin Olăroiu.

Noul proiect al campioanei Qatarului începe și cu întărirea lotului. Primul nume important este cel al fundașului italian Alessio Romagnoli, în vârstă de 31 de ani, legitimat în prezent la Lazio.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Al-Sadd și Lazio au ajuns la un acord pentru transferul fostului fundaș al lui AC Milan și AS Roma, în schimbul sumei de aproximativ 3 milioane de euro.

Informația a fost confirmată ulterior și de publicația italiană Il Messaggero, care susține că oficializarea mutării este doar o chestiune de timp.

La Al-Sadd, Răzvan Lucescu va avea la dispoziție un lot valoros, din care face parte și atacantul brazilian Roberto Firmino, fostul star al lui Liverpool.

Potrivit imaginilor publicate de club, Firmino l-a întâmpinat cu zâmbetul pe buze pe noul antrenor la primul antrenament al sezonului. În campionatul Qatarului, Lucescu se va duela și cu un alt tehnician român, Cosmin Contra, aflat pe banca formației Al-Arabi.

Pentru Răzvan Lucescu, fotbalul din zona Golfului nu este o necunoscută. Înainte de experiența de la PAOK, antrenorul român a pregătit formații din Qatar și Arabia Saudită, iar acum revine într-un campionat în care presiunea este uriașă, iar investițiile cresc de la sezon la sezon.

La Al-Sadd, obiectivul este clar: dominarea competițiilor interne și cucerirea Ligii Campionilor Asiei, trofeul pe care conducerea clubului îl consideră prioritatea absolută.