PAOK Salonic a anunțat vineri încheierea colaborării cu antrenorul român Răzvan Lucescu. Potrivit clubului, decizia a fost luată de comun acord. În mesaj, oficialii greci evidențiază contribuția tehnicianului român la performanțele obținute de echipă în ultimii ani.

Reprezentanții clubului au evidențiat rezultatele obținute de Răzvan Lucescu în perioada petrecută pe banca tehnică a echipei.

„Prin devotament, pasiune și muncă neîncetată, a contribuit decisiv la atingerea unor obiective majore și la formarea unei echipe care a oferit momente unice suporterilor noștri. Parcursul nostru comun a fost marcat de titluri, victorii importante, emoții intense și momente care vor rămâne de neuitat în memoria familiei PAOK”, au arătat aceștia.

Reprezentanții formației din Salonic au ținut să îi mulțumească tehnicianului român pentru munca depusă în ultimii ani.

„Răzvan va rămâne întotdeauna o parte importantă din istoria PAOK”, adaugă ei.

Tehnicianul român a condus echipa către două titluri de campioană a Greciei, cucerite în 2019 și 2024, precum și către două trofee ale Cupei Greciei, obținute în 2018 și 2019. De asemenea, formația din Salonic a avut mai multe campanii notabile în competițiile europene în timpul mandatului său.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Lucescu este aproape de o revenire în fotbalul din Qatar. Antrenorul român ar urma să preia conducerea tehnică a formației Al Sadd, unde ar merge împreună cu membrii actualului său staff.

Surse apropiate negocierilor susțin că viitorul contract i-ar putea aduce un salariu superior celui încasat la Al Hilal, club la care era remunerat cu aproximativ 3,5 milioane de euro pe sezon.