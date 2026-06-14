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Ore decisive pentru viitorul lui Răzvan Lucescu. Presa din Grecia anunță despărțirea iminentă de PAOK

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Ore decisive pentru viitorul lui Răzvan Lucescu. Presa din Grecia anunță despărțirea iminentă de PAOKRăzvan Lucescu Sursa foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Situație de incertitudine maximă la Salonic. Chiar dacă dinspre anturajul lui Răzvan Lucescu apar informații pe surse privind continuarea contractului său cu PAOK, antrenorul român ia tot mai serios în considerare oferta din Qatar, notează gsp.ro.

Presa greacă susține că, în ultimele ore, a prins tot mai mult contur soluția despărțirii antrenorului român de echipa din Salonic. Jurnaliștii eleni urmăresc cu atenție fiecare mișcare de la club, iar scenariul unei rupturi premature devine prioritatea momentului în fotbalul din Grecia.

Ore decisive pentru viitorul lui Răzvan Lucescu. Presa din Grecia anunță despărțirea iminentă de PAOK

Sportal.gr alimentează astăzi zvonurile iminentei rupturi în colaborarea dintre Răzvan Lucescu și PAOK, în pofida intențiilor anunțate de tehnicianul „alb-negrilor” de a-și onora și ultimul sezon din angajament. Jurnaliștii eleni notează că tensiunea a crescut în ultimele zile, iar o decizie finală este așteptată dintr-un moment în altul.

Fotbal

Sursa foto: Pixabay

„Următoarele ore sunt capitale pentru viitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK. Posibilitatea plecării românului capătă în prezent mai multe șanse, o decizie foarte importantă fiind inevitabilă. În ultimele zile, au și apărut știri despre o iminentă întâlnire clarificatoare între Ivan Savvidis și antrenorul român, ambele părți fiind aproape de a pune definitiv la punct lucrurile în privința colaborării lor.

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Conform ultimelor informații, demisia lui Lucescu prinde tot mai mult contur, deși cadrul în care ar putea apărea un astfel de scenariu nu a fost încă stabilit”, dezvăluie sursa citată.

Întâlnire de gradul zero cu Ivan Savvidis

Relația dintre tehnicianul român și patronul clubului a fost întotdeauna una specială, bazată pe o sensibilitate aparte și pe performanțe istorice. Cu toate acestea, ofertele tentante din zona Golfului și dinamica internă de la echipă par să schimbe radical datele problemei în această vară.

„Relația specială dintre Savvidis, Lucescu și PAOK face ca situația să fie complexă. Emoțiile puternice, succesele, dezacordurile și parcursul comun al anilor precedenți joacă un rol important în deciziile finale. În ciuda acestor fapte, timpul se scurge. Pregătirile pentru noul sezon încep în curând, iar clubul are nevoie urgentă de o direcție clară, fie cu Lucescu pe bancă, fie cu alt antrenor. Contactele dintre cei implicați continuă într-un ritm frenetic și obiectivul tuturor este de a ajunge la o concluzie cât mai repede posibil”, a scris Sportal.gr.

Rămâne de văzut dacă discuțiile decisive din următoarele ore vor bloca mutarea spre Qatar sau dacă PAOK Salonic va fi obligată să își caute un nou tehnician înainte de startul pregătirilor pentru noul sezon competițional.

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