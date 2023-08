Vacanța unei românce în Grecia s-a trasnformat într-un coșmar. Femeia a povestit că mașina i-a fost spartă în parcarea unui supermarket. Hoții i-au luat toate bunurile din autoturism. Reacțiile nu au întârziat să apară la postarea din mediul online a româncei furate. Turiștii susțin că spargerile de mașini au devenit un fenomen în Grecia.

Românca a povestit că a oprit în parcarea unui magazin Lidl din Grecia pentru a cumpăra apă. Incidentul s-a întâmplat în jurul prânzului. Mai mult decât atât, femeia a lipsit doar cinci minute de la mașină, timp în care hoții au reușit să îi fure toate bunurile.

„Aș vrea să trag un semnal de alarmă prin această postare, noi nu am știut de aceste aspecte, nu am văzut postări despre acest subiect. Poate dacă am fi știut, lucrurile ar fi stat altfel.

Aveți mare grijă la supermarketuri și mall-uri. Se pare că sunt jafuri de genul în fiecare zi, numai că, din câte am înțeles, lumea nu raportează. Poliția nu este de mare ajutor, nu vorbesc engleză și nici nu sunt prea interesați să ajute”, a scris femeia pe grupul de Facebook Forum Halkidiki.